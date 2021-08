Suedia vijon të ndjekë të njëjtën linjë për menaxhimin e pandemisë edhe nën qarkullimin e shtuar të variantit Delta. Ndryshe nga vendet e tjera të botës që po rikthejnë një pjesë të masave, mes tyre edhe mbajtjen e maskës, për autoritetet shëndetësore suedeze, alarmi është krejtësisht i panevojshëm. Shefi i epidemiologjise Anders Tegnell shprehet se duhen më shumë të dhëna përpara se të flitet për rrezikshmërinë e variantit indian.

ANDERS TEGNELL

SHEFI I EPIDEMIOLOGJISE

“Ende nuk e njohim llojin Delta, ka shumë gjëra që nuk i dimë, prandaj nuk mund të nxitojmë në nxjerrjen e përfundimeve, dhe as në rikthimin e masave. Ky variant ka qarkulluar në Suedi për një kohë të gjatë, me pak efekt, veçanërisht në mjedise me rrezik të lartë siç janë shtëpitë e të moshuarve.”