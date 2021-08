Një zëvendësues i kripës mund të parandalojë mijëra goditje dhe sulme në zemër në vit, sugjerojnë hulumtimet.

Më shumë se 20,000 njerëz morën pjesë në studim të cilët më parë kishin pësuar një goditje në tru ose ishin mbi 60 vjeç dhe kishin tension të lartë të gjakut.

Atyre iu dha suplementi që përmbante kripë dhe kalium për pesë vjet. Shkencëtarët zbuluan se zvogëlonte rrezikun e goditjes në tru me 14% në krahasim me ata që hanin kripë normale dhe të një sulmi në zemër me 13%.

Shtojcat e kripës që përmbajnë kalium janë tashmë të disponueshme në raftet e supermarketeve në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Kinë, ku u krye studimi, duke kushtuar rreth 1.22 £ për kg.

Shtojcat, të cilat kanë shije si kripë normale, më parë janë lidhur me uljen e presionit të gjakut. Por hulumtimi është i pari që i lidh ato me një rrezik të reduktuar të goditjeve dhe sulmeve në zemër.

Rreth 34,000 njerëz pësojnë një goditje çdo vit në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa në SHBA gati 800,000 njerëz pësojnë një goditje në vit çdo vit. Spitalet pranojnë më shumë se 100,000 pacientë me sulme në zemër në vit në Britani, ndërsa në SHBA ka më shumë se një milion.

Studimi përfshiu më shumë se 20,000 njerëz në fshatra në të gjithë zonat rurale të Kinës, të cilëve iu dha kripë ose zëvendësues i kripës për pesë vjet.

Zëvendësuesi ishte tre të katërtat kripë dhe një e katërta klorur kaliumi, një përbërës që tashmë përdoret për të trajtuar nivelet e ulëta të kaliumit në gjak.

Studimet tregojnë se nivelet e ulëta të kaliumit, ose hipokalemia, mund të çojnë në një rrahje të parregullt të zemrës dhe probleme në veshkat.

Rezultatet treguan se kishte 29.14 goditje për 1.000 persona në vit midis atyre që hëngrën suplementin, krahasuar me 33.65 për ata që morën kripë normale.

Për sulmet në zemër ishin 49.09 për 1.000 persona në vit midis atyre që morën suplemente dhe 56.29 për ata që morën kripë normale.

Autorët e studimit arritën në përfundimin: Ndër personat që kishin një histori të goditjes në tru ose ishin 60 vjeç e lart dhe kishin presion të lartë të gjakut, përqindjet e goditjes në tru, ngjarjet kryesore kardiovaskulare dhe vdekjet nga çdo shkak ishin më të ulëta me zëvendësuesin e kripës sesa me kripën normale.

Profesori Bruce Neal, nga Instituti George për Shëndetin Global në Sidnei dhe që drejtoi studimin, tha për The Times: Nëse do të zëvendësonit të gjithë kripën në raftet e supermarketeve me zëvendësues të kripës, ju do të parandalonit mijëra goditje dhe sulme në zemër çdo vit, kjo është mjaft e sigurt.

Studimi u botua në New England Journal of Medicine.

Profesori Graham MacGregor, specialist i mjekësisë kardiovaskulare në spitalin Barts i cili nuk ishte i përfshirë në hulumtim, është shprehur: Ky studim shumë i rëndësishëm demonstron qartë se konsumatorët duhet të inkurajohen të mos i shtojnë kripë ushqimit, por nëse duhet, është jetike që ata të përdorin një natrium të reduktuar me kripë kaliumi të shtuar. Industria ushqimore mund të zvogëlojë sasitë e mëdha të kripës dhe ta zëvendësojë atë me kripë kaliumi.

/a.r