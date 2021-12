Me votë unanime, Këshilli i lartë i Prokurori ka vendosur sot të pranojë kërkesën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për shkarkimin e prokurorit të Pogradecit Shkëlqim Kokona.

Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, kërkoi shkarkimin nga detyra të prokurorit të Pogradecit, Shkëlqim Kokona për shkelje të rënda profesionale “që diskretitojnë pozitën dhe figurën e prokurorit gjatë ushtrimit të detyrës”.

Sipas ILD, pas 3 viteve hetime, të kryera në periudhën 2018-2021, rezultoi se Kokona refuzuar në mënyrë të përsëritur mosmarrjen në dorëzim të dosjeve si dhe nuk ka marrë pjesë në seanca gjyqësore duke shkaktuar shtyrje të gjykimit.

Po ashtu Kokona ka shkuar edhe më larg me kompetencat e tij, ku ka kryer përfundim të çështjeve me vendim si prokuror, pa proceduar me kalimin e tyre me kërkesë në gjykatë. Sipas ILD, në 28 raste në periudhën 2019-2021, ai nuk ka nxjerrë urdhrat për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të dënimit me burgim për të cilat është aplikuar pezullimi i ekzekutimit me kusht.

Kokona ka patur edhe shkelje të përsëritur dhe të rëndë të rregullave të solemnitetit, rregullave të mirësjelljes në marrëdhëniet me palët, me drejtuesit e prokurorisë, me gjyqtarët, me oficerë të policisë gjyqësore, si dhe me personelin e administratës së prokurorisë dhe të gjykatës.

Sipas ILD, shkeljet disiplinore nga ana e magjistratit me eksperiencë prej 28 vitesh në punë janë kryer me dashje direkte dhe se sjellja e tij ka çuar në shkelje të rënda profesionale dhe diskretitim të pozitës dhe figurës së prokurorit, si dhe kanë cenuar besimin e publikut te drejtësia.

Kujtojmë se Kokona, në tetor të vitit të kaluar u përfshi edhe në një komunikim joetik duke kërcënuar një gazetar teksa interesohej për të publikuar një lajm në lidhje me një proces që ndiqej nga ai.

g.kosovari