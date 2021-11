Gjatë konferencës së përbashkët ndërmjet dy qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës, kryeministri Edi Rama tha se do të krijohet një manual i ri i përbashkët për procedurat standarde në Portin e Durrësit. Po ashtu kreu i qeverisë theksoi sërish se në kufi do të krijohet një sistem alternativ me kamera në kufi, për kontrollin e makinave pa ndaluar.

‘Faktikisht në rastin konkret krijimi i manualit të ri të përbashkët për procedurat standarde në Portin e Durrësit, është kyç për ngritjen në një nivel tjetër të lëvizjes së lirë në raport me procedurat doganore. Dua të nënvizoj se tani më në fund është dakordësuar krijimi i një regjimi të ri doganor, në kufi duke pasur parasysh të mos krijohen radha për shkak të kontrolleve të dyfishta. Po punojmë sistem monitorimi me kamera, pa kontrolle të aty për atyshme, në mbyllje dua të nënvizoj edhe atë që është një objektiv i përbashkët, jo vetëm i dy qeverive, për të shtrirë sa më shume rrjetin e shërbimeve konsullore të përbashkëta. Duam të krijomë sa më shumë hapësira të përbashkëta të shërbimeve konsullore. Të racinalizojmë shpenzimet. Dua ta falendroj të gjithë skuadrën e Kosovës e Albinin personalisht për ritmin që ka marrë ky provës. Krijimi sot i sekretariatit për koordinimin e dy qeverive në funksion të dy marrëveshjeve është një hap që do të sjellë përshpejtimin e hapave të tjerë.’- tha Rama.

I pyetur se çfarë po bëhet për mos zbatimin e marrëveshjeve të firmosura më herët Shqipëri-Kosovë, Rama e pranoi se nuk ka qenë i njëjti sukses në zbatim për çdo marrëveshje, ndaj është vendosur edhe krijimi i sekretariatit ndërkoordinues. Në fund Rama pati edhe një batutë me gazetaren: “Puna juaj që ta shihni gotën gjysmë bosh dhe puna ime që ta shoh gotën gjysmë plot. Puna është se nga gjysma plot pihet ujë ndërsa nga gjysma bosh…“

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti tha se e ardhmja e dy vendeve është në BE dhe se marrëveshjet e firmosura të përkthehen në projekte konkrete dhe shtim të tregjeve dhe shkëmbimeve tregtare.

” Ne po mbjellim bashkë dhe do na duhet shumë diell dhe shumë shi për frytet që duhet t’i gëzojnë qytetarët tanë në të dy anën e kufirit. jam i nderuar me mbledhjen e 7 të përbashkët mes dy qeverive tona. Do rrisim bashkëpunimin për më shumë drejtësi, barazi dhe mirëqenie. Marrëveshja do të shoqërohet me cilësi në zbatimin e tyre dhe janë me rëndësi ekonomike e kulturore dhe historike. Marrëveshjet janë në horizontin tonë të integrimit në BE që është fati ynë. Marrëveshja ti përkthejmë në projekte konkrete ku do të diskutohen dhe me biznesin Shqipëri-Kosovë. Të shtojmë tregjet dhe kapacitete tona në tregti dhe shkëmbimet tregtare”, tha Kurti.

Kurti pranoi që në zbatimin e marrëveshjeve ndër vite mes Kosovës dhe Shqipërisë ka pasur ngecje, por kjo nuk i dekurajon në punën e tyre të përbashkët. Sipas Kurtit ato do të punojnë edhe më tej për të zbatuar dhe realizuar në mënyrë konkrete marrëveshjet.

‘Së pari nuk e vej në dyshim që edhe pararendësit e mi e kanë qenë të kënaqur në mbledhjet që janë mbajtur. Jam evidente që kanë pasur ngecje. Por ngecjet na entuziazmojnë e na shtojnë zellin për të punuar. Unë besoj që kjo mbledhje është sigurisht mbledhja e 7, por në të njëjtën kohë është me një koordinator të përbashkët, e besojmë se ai ka meritat për zbatimin e dakordësimeve tona. Do kërkoj që stafi të jetë më aktiv edhe në fushën virtuale sociale, por edhe në punën aktive reale. Nuk Unë jam shumë optimist për çfarë do të bëjmë këtë vit, vitin e ardhshëm do të shihet interesat e vullneti i qytetarëve është shndërruar në përgjegjësi. Do kemi kritika për më shumë punë, por jo pesimizëm për dështimet.’- tha Kurti.

g.kosovari