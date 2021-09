Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali ka takuar këtë të martë kryeparlamentarin e Kosovës, Glauk Konjufca.

Me anë të një postimi në rrjete sociale, Spiropali bën të ditur se biseda është fokusuar në domosdoshmërinë e thellimit të marrëdhënieve politike dhe institucionale mes dy vendeve.

Ministrja shkruan se Shqipëria dhe Kosova janë një komb, vendosur mes dy shtetesh të pavarura dhe me prespektivë europiane.

“Takim i ngrohtë dhe vëllazëror me Kryetarin e Kuvendit të Kosovës, z.Glauk Konjufca. Shqipëria dhe Kosova janë një komb, vendosur mes dy shtetesh sovrane, të pavarura, me perspektivë evropiane dhe sytë drejt e nga e ardhmja.

Bisedën me z.Konjufca e fokusuam në domosdoshmërinë e thellimit të mëtejshëm të marrëdhënieve të të gjithë faktorëve politikë dhe institucionalë, për sfidat tona të përbashkëta.

Si ministre e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, do ndjek me përkushtim të veçantë çdo akt që lidhet me Kosovën në qeveri dhe në Kuvendin e Shqipërisë” – shkruan Spiropali.

/m.j