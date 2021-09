Bëhet me dije se Saida Dollani është gjyqtarja që do të shqyrtojë çështjen për Fatmir Mediun në Apelin e Posaçëm. Raportohet se çështja do të shqyrtohet nga kjo gjyqtare e vetme.

SPAK kërkon revokimin e vendimit të Gjykatës së Lartë dhe rinisjen e gjykimit për ish-ministrin e Mbrojtjes për akuzën e shpërdorimit të detyrës në lidhje me tragjedinë e Gërdecit ku nga shpërthimi i punishtes së demontimit të armëve mbetën 26 të vrarë dhe qindra të plagosur.

Ndërkohë çështja do të shqyrtohet në dhomë këshillimi.

/a.r