Këshilli Kombëtar i PD-së pritet të mblidhet në ditët e fundit të muajit gusht për zgjedhjen e anëtarëve të Kryesisë, Seretariatin si dhe Nënkryetarët.

Megjithëse ishte njoftuar se mbledhja do të mbahej në ditët e para të gushtit, duket se zhvillimet politike në vend kanë ndikuar në shtyrjen e përfundimit të procesit zgjedhor në partinë më të madhe të opozitës.

Mësohet se Sekretariati i PD do të ketë një shtim në numër, pra një zgjerim në strukturën drejtuese, ndërsa duket se do të shtohet edhe 1 pozicion nënkryetari, duke e çuar atë në 3 nga dy që janë aktualisht. Burime bëjnë me dije se një nga nënkryetarët e zgjedhur do të jetë drejtues i grupit parlamentar, ndërsa nënkryetari tjetër do të jetë në pozicionin e nënkryetarit të Parlamentit.

Ndërkohë, nëse do të ketë një shtim në postet e nënkryetarëve, ato do të konsiderohen si një shtysë në procesin e organizimit të partisë, bashkë me Sekretariatin dhe Organizatat Partnere, ku përfshihen FRPD dhe LDG. Këshilli Kombëtar i PD pritet gjithashtu të zgjedhë Kryesinë e re të kësaj partie, por edhe Kryetarin e Këshillit Kombëtar, pozicion ky më shumë honorifik, i cili aktualisht mbahet nga ish-Presidenti Bujar Nishani./m.j