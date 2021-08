Skandali ka shpërthyer në kombëtaren Islandeze. Të hënën, një grua e re dha një intervistë për stacionin televiziv RÚV, në të cilën ajo zbuloi se ishte abuzuar seksualisht nga futbollisti 31-vjeçar i Gothenburgut Gulfi Sigurdsson në shtator 2017 në një klub në Rejkjavik.

Në fakt, ajo pohoi se atëherë përfaqësuesi ligjor i Federatës iu afrua dhe i ofroi marrjen e heshtjes së saj, në këmbim të një shume parash.

“Ai më kapi nga nofulla dhe më pas më sulmoi me trupin e tij. Ai më kapi për fyt, por vetëm për një moment, sepse një person tjetër ndërhyri. Kam pasur lëndime për 2-3 javë. Të nesërmen mora një raport mjekësor për plagët dhe shkova në polici për të ngritur një padi. Ne të dy përjetuam të njëjtën gjë atë natë dhe shkuam në gjyq së bashku. Bergson thirri babanë tim dhe foli me të dy prindërit e mi. Ai tha se do të ketë pasoja. Ai e nxori jashtë ekipit kombëtar për një kohë. “Por ajo duhet të kishte kuptuar se sa serioze ishte kjo”- tha ajo në intervistë.

Menjëhërë pas intervistës bordi drejtues i Federatës së Futbollit në Islandë kërkoi falje.

“Të dashur viktima, ne besojmë tek ju dhe kërkojmë faljen tuaj. Ne e dimë që ju kemi zhgënjyer dhe kemi ndërmend të përmirësohemi ”, ka shkruar bordi i drejtorëve të Federatës.

Federata Islandeze njoftoi se sulmuesi, i cili u thirr fillimisht, nuk do të jetë në ndeshjet me Rumaninë, Maqedoninë e Veriut dhe Gjermaninë, për kualifikueset për Kupën e Botës në Katar në vitin 2022.