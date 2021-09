Kryetari i PD-së, Lulzim Basha deklaroi sot me vendosmëri se nuk ka kthim pas për vendimin e një jave më parë, që përjashtoi Sali Berishën nga grupi parlamentar, pasi SHBA e shpalli “non grata”. Por, deputeti Flamur Noka, një nga mbështetësit e Sali Berishës në aksionin kundër kryetarit të PD-së, shprehet se ish-kryeministri nuk do të tërhiqet deri sa anëtarësia të flasë në lidhje me vendim. I ftuar mbrëmjen e sotme në Radarin Informativ në ABC, përballë gazetares Jonida Shehu, Noka tregoi hapat që do të ndërmarrin për të shkuar deri te referendumi. Fillimisht, deputeti demokrat tha se do të mblidhet Kuvendi Kombëtar për të ndryshuar statutin.

“Ne kërkojmë referendum pa diskutim. Nuk dua ti hyj që referendumi ka qenë një pikë dhe është hequr nga statuti, nuk dua t’i hyj që është e paramenduar. Mekanizmat janë; e para ne kërkojmë referendum, por si do të arrihet? Do të mblidhet Kuvendi kombëtar do të bëjë ndryshimin në statut, për të sanksionuar referendumin. Dhe sovrani është ai që vendos. Kuvendin do ta thërrasë ¼ e anëtarësisë” tha ai.

Ish-ministri i Brendshëm u shpreh se synimi fundor është të respektohet vullneti i anëtarësisë, të dëgjohet zëri i demokratëve. “Në mënyrë absolute, Sali Berisha kërkon një gjë; të dëgjohet zëri i cdo anëtari, të respektohet vullneti i anëtarësisë, si e vetmja formë për ta bërë partinë më të fortë. Në rast se zëri do të flasë pro vullnetit të kryetarit, Berisha ka shprehur se do ta respektojë. Në të kundërt, do të respektohet vullneti i anëtarësisë, Basha të bëjë zgjedhjen e tij.

Demokracia direkte është kjo, të respektosh vullnetin e anëtarëve, nuk mund të marrësh vendime si autokrat. Sot e kanë konfirmuar mbështetësit se nuk pranuan ta çojë në bazë, se anëtarësia e rrëzonte. E gjithë përpjekja e Berishës është të mbajmë forcën tonë të bashkuar.

Ka vetëm një rrugë që forca politike të mos përçahet, konsulta me anëtarësinë. Ne jemi produkte të votës së anëtarëve, kur merr vendim kundër, e ke përçarë. Ne kërkojmë të pyetet anëtarësia” tha më tej Noka.

Por a ka përgjegjësi Berisha për vendimet që ka marrë Basha? “Sali Berisha, edhe kur ka qenë kryeministër dhe kryetar i PD-së, kishte një cilësi, që është e rrallë në liderat, po nuk i kërkoje mendim, nuk përzihej. Unë kam qenë ministër i tij, përsa kohë nuk i trokisja në derë, nuk përzihej. Por nëse i shkoje të jepte mendim. Nëse Basha e ka pyetur, mund ti ketë thënë ke kaluar cdo kufij, mund të japësh dorëheqjen”.

Në fund, Noka sqaroi edhe lajmet në media se debati mes tij dhe liderit të PD-së për vendimin e përjashtimit të Berishës kishte shkuar deri në përplasje fizike. “Jo. Mediat e qeverisë për të banalizuar debatin e brendshëm u munduan ta kanalizojnë kështu.

Ka qenë një debat konstruktiv, edhe terma miqësor, por këto që po them janë thënë, sepse po përçahet partia. Partia po lëngonte nga 25 Prilli, dyfish nga shpallja “non grata” e Berishës dhe i kam thënë se me këtë vendim e vrave partinë” tha ai.

/m.j