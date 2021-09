Policia e Kosovës ka identifikuar 10 policë serbë në malin pranë Jarinjës që vëzhgojnë me dylbi policinë kosovare për të kontrolluar ndonjë lëvizje të dyshimtë pranë kufirit.

Policia e Kosovës ka ndaluar ndërkohë prurjen e kamionëve shtesë, të mbushur me zhavorr pasi rruga që çon në pikën kufitare në Jarinjë është e bllokuar.

Pas vendimit të Qeverisë së Kosovës për reciprocitet me Serbinë, shoferët me targa të Serbisë kur hyjnë të Kosovë duhet të marrin targa të përkohshme, njësoj siç obligohen qytetarët e Kosovës me targa RKS që t’i ndërrojnë ose t’i mbulojnë targat kur futen në Serbi. Vendimi i autoriteteve të Kosovës për të zbatuar masa reciprociteti ndaj automjeteve me targa të Serbisë, që hyjnë në Kosovë, ka nxitur protesta të banorëve serbë në veri të Kosovës dhe reagime të ashpra të Beogradit zyrtar.