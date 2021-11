Për “urgjencën kombëtare” foli pak më parë ministri i Shëndetësisë së Gjermanisë, Jens Spann dhe la të hapur mundësinë e vendosjes së një bllokimi të ri të përgjithshëm, ndërsa kreu i Institutit ‘Robert Koch’ Lothar Wiler e përshkroi vendin si “një shpërthim të madh të koronavirusit”. Për herë të parë që nga fillimi i pandemisë, pacientët duhet të transportohen nga shteti në privat për shkak të mbingarkesës së sistemit shëndetësor.

“Me fjalë të thjeshta: jemi në situatën më të vështirë të pandemisë. “Ne jemi në ‘dhjetën’,” tha Span, duke pranuar se shteti duhet të kishte vënë në dukje më herët se vala e katërt nuk mund të trajtohej me një nivel kaq të ulët të shkallës së vaksinimit.

Duke iu drejtuar atyre që ende refuzojnë të vaksinohen, Ministri i Shëndetësisë u shpreh me një ton dramatik: “Nuk e kuptoj, çfarë duhet të ndodhë tjetër, nuk mund t’i tërheqim të gjithë në një repart të terapisë intensive. Dhe nuk mendoj për një vaksinim të detyrueshëm, sepse vetëm me vaksinim, me vaksinim përforcues, nuk do ta thyejmë më këtë valë, diçka që na duhet në afat të shkurtër, prandaj nevojiten kufizime shtesë të kontaktit, si “bllokim për të pavaksinuarit”.

Megjithatë, duke iu përgjigjur një pyetjeje nëse ka mundësi imponimi dhe bllokimi të përgjithshëm, siç është ai që do të zbatohet në Austri nga e hëna e ardhshme, zoti Span theksoi: “Jemi në një situatë në të cilën nuk duhet të përjashtojmë asgjë. Kjo do të jetë java e vendimeve”. Ai iu referua situatës dramatike me të cilën përballen shumë spitale në vend, ku më e dallueshme është situata në Bavari, ku vetëm 3% e shtretërve janë falas.

Nga ana e tij, kreu i Institutit Robert Koch, Lothar Wheeler, tha se “numri i rasteve tani është në mënyrë të papranueshme i lartë” dhe krahasoi situatën me një cisternë që i afrohej murit të portit. “Nëse e kthejmë tani në drejtim të kundërt me të gjitha forcat, atëherë mund të vazhdojë të lëvizë për pak kohë dhe mund të godasë portin anash. Le të shpresojmë që të mos përplaset kokë më kokë me murin. Ne duhet të marrim masa tani”, tha Wheeler, duke shtuar se kujdesi mjekësor nuk ishte më i garantuar në shumë fusha.

“Mbyllja e boshllëqeve të vaksinimit dhe rregullat për aksesin në shërbime dhe lehtësira për ata që janë vaksinuar dhe ata që janë shëruar nuk janë më të mjaftueshme. Ne kemi nevojë për një reduktim të gjerë të kontakteve për të ngadalësuar përhapjen e virusit”, tha ai, duke bërë thirrje për “këdo që mund të qëndrojë në shtëpi”, anulimin e ngjarjeve të mëdha, zvogëlimin e numrit të njerëzve në ngjarje më të vogla dhe mbylljen e “hotspots”.

Sot pasdite kancelarja në largim, Angela Merkel pritet të shpallë masat e reja për të pavaksinuarit.

Bavaria i vendos të pavaksinuarit në “izolim”

Kryeministri i shtetit Markus Zeder paralajmëroi masa të rrepta që do të vlejnë deri më 15 dhjetor. Modeli austriak për të vaksinuarit miratohet nga Bavaria bazuar në masat e reja të shpallura sot nga kryeministri i shtetit gjerman Markus Zeder.

“Situata është e keqe dhe po përkeqësohet”, tha Marcus Zeder, duke shtuar se masat e reja do të hyjnë në fuqi javën e ardhshme dhe do të zgjasin deri më 15 dhjetor.

Sipas njoftimeve të sotme, deri më 15 dhjetor masat që do të zbatohen në shtetin e Bavarisë janë si më poshtë:

Kufizime në kontakt për të pavaksinuarit. Lejohen tubimet deri në pesë persona dhe deri në dy familje.

Vetëm personat e vaksinuar do të lejohen në ambiente të mbyllura. Bankat janë të përjashtuara.

Gjithashtu, vetëm të vaksinuarit do të marrin pjesë në aktivitete kulturore dhe sportive, të cilat do të zhvillohen me vetëm 25% të shikuesve.

Restorantet do të mbyllen pas orës 22:00.

Klubet, baret, diskotekat dhe shtëpitë publike do të mbyllen.

Jo të gjitha tregjet e Krishtlindjeve do të funksionojnë.

Në zonat që konsiderohen si shpërthime të koronavirusit – me 1000 raste të reja në ditë për shtatë ditë, restorantet, objektet sportive dhe kulturore do të mbyllen. Megjithatë, shkollat ​​dhe kopshtet do të qëndrojnë të hapura.

/b.h