Ambasadorja e SHBA-ve Yuri Kim ka shpërndarë në “Twitter” intervistën e ambasadorit të parë amerikan në Tiranë pas rivendosjes së marrëdhënieve, William Ryerson, dhënë për “Zërin e Amerikës”.

Ambasadorja amerikane u sugjeron ndjekësve të lexojnë intervistën e plotë, ndërsa shprehet: “Respekti, dashuria & shpresa e Ambasadorit Ryerson për Shqipërinë janë të njohura. Ndërsa festojmë 30-vjetorin e rilidhjes së marrëdhënieve SHBA-Shqipëri, ai thotë: “Dua të ritheksoj atë që mësova herët në Shqipëri, mos u dorëzo përballë pengesave’ . Intervista e plotë duhet lexuar”.

Amb. Ryerson’s respect, affection & hope for 🇦🇱 are well known. As we celebrate 30 yrs since reestablishment of 🇺🇸🇦🇱 relations, he urges: “Dua të ritheksoj atë që mësova herët në Shqipëri, ‘mos u dorëzo përball pengesave’.” Full interview should be read 👇 https://t.co/UNzDn1iJd2

