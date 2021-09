480 para Krishtit- Në betejën detare pranë ishullit Salamis në Detin Egje, grekët, nën komandën e gjeneralit athinas Themistokliu, mundën persët e udhëhequr nga mbreti Kserks, duke siguruar kështu epërsinë e Athinës në det.

1519-Lundërtari portugez Fernando Magellanes lundron nga Sevilja me pesë anije në një udhëtim nëpër botë. Magellan u vra në një betejë me vendasit në ishullin Muktan në 1521 dhe vetëm një anije “Victoria” me 18 marinarë u kthye në Sevilje në shtator 1522. Ky udhëtimrreth Tokës u bë për herë të parë.

1863- Vdiq filologu dhe shkrimtari gjerman Jakob Grimm, themeluesi i studimeve moderne gjermane. Me vëllain e tij Wilhelm, ai mblodhi dhe botoi histori dhe përralla të famshme për fëmijë. Ai filloi punën në “Fjalorin Gjerman” të madh (1852).

1870- Forcat e mbretit italian Vittorio Emmanuele hyjnë në Romë, duke përfunduar bashkimin e Italisë. Papa Piu IX doli në pension në Vatikan dhe e deklaroi veten të burgosur.

1934- Lindi aktorja italiane e filmit Sofia Scicolone, e njohur si Sofia Loren, fituesja e Oskarit e vitit 1961 për “Dy gratë”. Ajo u bë e famshme me filmat “Chocara”, “Orchid Black”, “Bukë, Dashuri dhe …” etj.

1957- Vdes kompozitori finlandez Jean Sibelius, autor i shtatë simfonive, një koncerti për violinë popullore dhe poemës së famshme simfonike “Finlanda”.

2000- Vdes në Moskë kozmonauti rus German Titov, njeriu i dytë që fluturoi në hapësirë. Në gusht 1961, në anijen “Vostok 2”, Titov kaloi 25 orë në hapësirë, duke udhëtuar tokën 17 herë. Për meritat e tij në pushtimin e universit, ai mori çmimet më të larta shtetërore dhe titullin e heroit të BRSS.

2005- Vdes “Gjuetari nazist” i famshëm Simon Wiesenthal në Vjenë, përgjegjës për arrestimin e më shumë se 1.000 anëtarëve të regjimit nazist gjerman, përfshirë një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Hitlerit, Adolf Eichmann dhe Franz Stangl, një ish komandant i kampit të përqendrimit Treblinka.

2015- Në zgjedhjet e parakohshme në Greqi, të dytat që nga fillimi i vitit, Syriza fitoi, e udhëhequr nga Alexis Tsipras, i cili do të formojë qeverinë me partinë e djathtë "Grekët e Pavarur". Qeveria e re e koalicionit të Greqisë, edhe pas zgjedhjeve të tjera të parakohshme, mbetet në të njëjtën përbërje si ajo e mëparshmja, dorëheqja e së cilës shkaktoi ato zgjedhje.