955- Ushtria e Perandorit Gjerman Otto I (Otto) mundi hungarezët në betejën e Lehfeld (Leško polje) duke eliminuar rrezikun e një pushtimi hungarez.

1627- Kardinali francez Richelieu, në krye të trupave mbretërore, fillon rrethimin e La Rochelle, një fortesë e protestantëve francezë, Hugenotëve. La Rochelle ra në tetor 1628 pas një rrethimi 14-mujor.

1675- Me urdhër të Mbretit Charles II u vendos guri i themelit të Observatorit Mbretëror në periferinë jugore të Londrës të Greenëich. Detyra e vëzhgimit të këtij institucioni ishte të ndihmonte lundrimin duke studiuar pozicionet e yjeve. Astronomi i parë mbretëror ishte John Flamsteed.

1810- Lindi burrështetasi italian Camillo Cavour. Si Kryeministër i Piemontit (1852) nën Vittorio Emmanuelle, ai modernizoi dukatin e tij dhe ishte një figurë kryesore në lëvizjen për bashkimin e Italisë nën dinastinë Savoja.

1846-U themelua qendra e Institucionit Smithsonian për Kërkime Shkencore në Uashington. Sot, ai është institucioni më i madh i këtij lloji në botë. U krijua me vullnetin e shkencëtarit britanik James Smithson, i cili vdiq në 1829, dhe e la trashëgim pronën e tij prej mbi 100,000 paund në Shtetet e Bashkuara.

1964-Papa Pali VI nxori enciklikën e tij të parë (Ecclesiamsuam) mbi pajtimin me kishat e tjera të krishtera, komunitetet fetare jo-të krishtera dhe mbi gatishmërinë për dialog me të gjithë ata që dëshironin ta bëjnë këtë.

2003- Me ndihmën e një lidhjeje të veçantë midis bazës dhe Stacionit Hapësinor Ndërkombëtar, kozmonauti rus Yuri Malenchenko, i cili ishte në orbitë, rreth 400 kilometra mbi Zelandën e Re dhe Ekaterina Dmitrieva, e cila ishte në qendrën hapësinore në Hjuston, u martuan. Kjo konsiderohet si “dasma hapësinore” e parë në histori.

2004- Libia pranon të paguajë 35 milionë dollarë në kompensim për familjet e 160 viktimave me prejardhje jo-amerikane, të cilët u vranë në një bombardim të një klubi nate në 1986 në Berlinin Perëndimor.

2008- Vdes muzikanti amerikan i rrymës soul dhe funk, Isaac Hayes. Me punën e tij në vitet 1970, ai gjithashtu hodhi themelet për muzikën disko. Ai arriti suksesin më të madh me temën (Theme From Shaft) për filmin “Shaft”, për të cilin iu dha një Oscar dhe një Grammy. Në serinë vizatimore “South Park”, ai i dha një zë personazhit të kuzhinierit “Boss”.

2012-Vdes mjeshtri i efekteve speciale dhe fituesi i trefishtë i Oskarit Carlo Rambaldi.