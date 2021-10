Kryeministri Edi Rama gjatë prezencës së tij në Forumin e Tiranës për Ndërlidhjen Infrastrukturore me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Europës, foli për 3 linja hekurudhore që do të lidhin Durrësin me Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Prishtinën.

Mes të tjerash ai theksoi se këto linja do të rrisnin bashkëpunimin dhe nxitjen e investimeve në vend.

“Ka qenë një proces i gjatë, por edhe më shumë se sa aq me BERZH, për arsye që nuk kanë qenë të lehta për t’u kuptuar. Aktualisht na duhet që ta lidhim Durrësin me Malin e Zi në kuptimin hekurudhor, pasi nuk ka kuptim. Në të kundët Lidhja e Durrësit me Hanin e Hotit dhe me Malin e Zi, do të nxisë tregtinë. Ne presim me padurim që të punojmë për hekurudhën tjetër Durrës-Prishtinë dhe më pas të lidhemi me Nishin, që e sjell investimin në një rrjet më të gjerë rajonal. Nuk po e vendos në tabelën e përparësive, por këto të trija janë përparësi. Një tjetër segment është Durrës-Maqedoni e Veriut, që do të jetë kuptimplotë për rajonin. Do të jetë më rëndësi paralelisht me punën që kemi nisur për Portin e Ri të Durrësit, që do të jetë më dinjitoz nga pikëpamja mjedisore. Kjo ishte sa i takon hekurudhave dhe rrugëve. Sigurisht urojmë që të mund të shoqërojmë projektin e hekurudhës Durrës-Maqedoni e Veriut dhe me projekte të infrastrukturës, por do të dhe të kalojmë disa pengesa në situatën aktuale. Pjesa tjetër ka të bëjë me historinë digjitale, duke hapur një horizont të ri për të rinjtë. Kemi shumë të rinj të talentuar, të cilët duhet të shoqërohen përmes një mënyrë të gjithanshme për prezantimin e tyre me botën digjitale. Me informatikën në shkollë, duke e sjellë në epokë tjetër, pasi laboratorët e vjetër nuk përmbushin dhe nuk përballen me sfidat e kohës.”, pohoi Rama.

Ndër të tjera kreu i qeverisë shqiptare u ndal dhe te procesi i integrimit, ndërsa theksoi se BE nuk ishte në gjendje të mbante fjalën për vendet e Ballkanit Perëndimor. Por ai u shpreh optimist për rolin që ka në Europë Ballkani Perëndimor.

“Me shpresën që ajo çfarë thash nuk është e re për ju, dua ta përmbyll me bindjen se pavarësisht mendimit që për shkak të faktit që BE nuk ka qenë në gjendje që të mbajë fjalën në raport me procesin e integrimit dhe këtë herë për shkak të diçkaje që nuk ishte e parashikuar, siç ishte Bullgaria, unë jam optimist në mënyrë të arsyeshme. Besoj fort që ndjesia e komunitetit midis BE dhe Ballkanit Perëndimor po rritet në Europë mes udhëheqësve dhe ndjesia e përgjegjësisë po ashtu. Ndjej që ka një kuptim më të madh të rëndësisë së Ballkanit për të ardhmen e Europës, Jo vetëm për të ardhmen, por dhe për të trashen. Shpresoj që kjo të ishte e dobishme për ju. Faleminderit!”, përfundoi fjalën e tij Rama.

