Dashi

Në fund të vitit duhet të bëni kujdes në planin psikofizik, sepse mund të përjetoni momente ankthi dhe nervozizmi. Mund të përballoni me sukses problemet me reumatizmin. Do të nervozoheni për shkak të shpenzimeve të tepërta, të paparashikuara, që mund të shkaktojnë debate familjare.

Demi

Krishtlindja dhe Viti i Ri janë festa veçanërisht të favorshme për ju, për shkak të ndikimit të Hënës në shenjën tuaj. Duhet t’i kushtoni rëndësi ushqyerjes. Mund të filloni terapi për të qenë më mirë, sidomos pas datës 21 nëntor. Ata që duan të nisin një kurë, mund të fillojnë javën e fundit të dhjetorit për rezultate më të mira.

Binjakët

Gjatë muajit nëntor do të ndieni lodhje psikofizike, si dhe nevojën për të rifituar pak qetësi. Do të ketë ditë që do të humbni vërtet toruan, por më mirë shmangini udhëtimet e gjata dhe tensionet. Fundi i vitit do t’ju sjellë më shumë qetësi, ndërsa viti 2022 do të jetë edhe më interesant për ju.

Gaforrja

Duhet kohë për të parë përmirësime në problemet shëndetësore të krijuara përgjatë dy viteve të fundit. Duhet të bëni kujdes që të mos krijoni konflikte me familjen. Më datë 22 dhe 23 dhjetor është më mirë të shmangni shpërqendrimet. Përreth nuk keni më të njëjtët njerëz, keni kaluar shumë peripeci, por tani jeni më të fortë.

Luani

Bëni kujdes me shëndetin, sepse muajin e fundit te vitit do të jeni të tensionuar dhe polemik. Do ta keni të vështirë të ruani qetësinë. Në familje do të ketë njëfarë tensioni, me njerëz që i takoni shpesh gjatë fundjavave.

Virgjëresha

Bëni kujdes me pjesën e dytë të dhjetorit, pasi në ditë të caktuara, si data 23, mund të mos keni shumë forcë fizike. Megjithatë, bazuar në ato që keni ndërtuar në vitin 2021, do të nisë një vit i rëndësishëm.

Peshorja

Më në fund, tani do të buzëqeshni dhe madje mund të kapërceni edhe një problem të vogël shëndetësor. Duhet të shmangni disa shpërqendrime në datat 21 dhe 31 dhjetor. Mundohuni të ruani sa më shumë qetësinë, të merrni fuqi.

Akrepi

Nga këndvështrimi fizik është mirë të largoni çdo lloj lodhjeje. Viti i Ri këtë vit është më i favorshëm se Krishtlindja, ndaj parashikohet shumë argëtim dhe qetësi.

Shigjetari

Pozicioni i ri i Saturnit është i rëndësishëm për ata që vuajnë nga reumatizmi, sepse do të shërohen më mirë, duke ju bërë kështu edhe më pozitivë për të ardhmen. Ata që janë më të kujdesshëm ndaj fizikut mund t’i nënshtrohen ndonjë ndërhyrjeje të vogël estetike.

Bricjapi

Duhet të merreni me meditim, nëse s’keni filluar tashmë ndonjë aktivitet shpirtëror që ju bën më të qetë. Pjesa e dytë e dhjetorit është më e këndshme dhe nga Krishtlindja do t’ju rikthehet energjia dhe mundësia për ta parë të ardhmen me më shumë pozitivizëm.

Ujori

Gjatë dy javëve të fundit të dhjetorit duhet të kujdeseni për formën tuaj, sikundër duhej të keni filluar që në fillim të vitit. Duhet të jetoni të tashmen, të përballeni me problemet, të kapërceni zemërimin dhe frikën që mund të keni në jetë. Mirëqenia lind nga njohja e vetes. Nga data 19 dhjetor do të jeni më të qartë.

Peshqit

Pjesa e parë e dhjetorit do të jetë e lodhshme. Mund të stresoheni për shkak të parave ose për çështje profesionale dhe si rrjedhojë të keni marramendje dhe luhatje tensioni.

