“Kur vijne të keqijat te gjitha bashke, hapu deren”! Kjo eshte nje shprehje e urte popullore e hershme, me te cilen mund te shpjegohet situata ne partine e Ilir Metes dhe te Monika Kryemadhit!

Luan Rama vendosi ditën e sotme të largohet nga të gjitha funksionet që ka në LSI, duke u ndarë nga kjo parti pas 13 vitesh që nga themelimi i saj.

Një parti që lindi nga shkëputja e Partisë Socialiste dhe që mundësoi dhe kthimin në pushtet dhe të qëndrimit të Berishës për tetë vite në krye të qeverisjes.

Por sikur të mos mjaftonin rrjedhjet e njëpasnjëshme në parti. Monika Kryemadhi duket se ka pridhur “martesën” politike me partinë demokratike, Lulzim Basha nuk kërkon të ndajë pushtetin e opozitës me LSI-në.

Tre nga tetë Komisionet e Përhershme Parlamentare i drejton opozita. Ndryshe nga viti 2017 kur PD-ja e la komisionin për Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë nën drejtimin e LSI-së, këtë herë gjërat janë ndryshe. Kreu i partisë demokratike ka rezervuar për PD-në të tre komisionet, Shëndetësinë, Integrimin dhe Median.

Agron Gjekmarkaj do të drejtojë Komisionin për Arsimin dhe mjetet e Informimit Publik, ndërsa Jorida Tabaku do të zëvendësojë ish-deputetin e PD-së, Genc Pollo në krye të Komisionit të Integrimit. Albana Vokshi do të jetë kryesuese e komisionit të Shëndetësisë që e ka drejtuar edhe në vitet 2013-2017.

Kujtojmë se tashmë jeta parlamentare e partisë së Kryemadhit ndodhet në duart e Lulzim Bashës, pasi rezultati i dobët me 4 deputetë në zgjedhjet e 25 prillit nuk i lejon të ketë grup parlamentar. LSI i duhen 3 deputetë të tjerë që të krijojë grup parlamentare dhe të ketë karrige të saj në komisione parlamentare.

Njoftimi i PD:

Deputetët janë ndarë në 8 komisione ku drejtimi nga ana e PD i është besuar:

Komisioni për Integrimin Europian: Jorida Tabaku

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik: Agron Gjekmarkaj

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë: Albana Vokshi

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut: Oerd Bylykbashi

Komisioni për Ekonominë dhe Financat: Sorina Koti

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregëtinë dhe Mjedisin: Helidon Bushati

Komisioni për Sigurinë Kombëtare: Flamur Noka

Komisioni për Politikën e Jashtme: Tomorr Alizoti

