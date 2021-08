163 vatra zjarri janë shuar nga forcat e ushtrisë, zjarrfikësit dhe emergjencave civile. Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi, foli për gazetarët këtë të premte ku tha se vatra më serioze në veri është ajo e Kukësit, por po punohet me forca të kombinuara nga toka dhe ajri. Pjesa tjetër e vatrave në veri është nën kontroll.

“Vatra më serioze është ajo e Kukësit, ku kemi punuar dhe po punojmë kombinuar nga toka dhe nga ajri. Nuk rrezikon banesa. Është në kontroll, por nga ç’ka në zonën e veriut është më seriozja. Në luginën e Valbonës kemi një vatër zjarri që është nën kontroll. Edhe në vatrat e tjera i kemi nën kontroll dhe nuk rrezikojnë banesa”, tha Peleshi.

Ndërkohë vatra më e rrezikshme vijon të jetë ajo në Karaburun. Ko për shkak se zjarri kërcënon një nga mushkëritë më të rëndësishme të Shqipërisë. Peleshi tha se strategjia është që deri nesër të mbahen vatrat siç janë mbajtur këto ditë deri në futjen në përdorim të helikopterëve që do të vijnë në ndihmë nga Holanda. Me ardhjen e tyre, ai u shpreh se do të ketë lajme të mira shumë shpejt për vënien nën kontrollin e plotë të flakëve.

“Jemi në vatrën më të rrezikshme. Por kam një lajm të mirë, jo përfundimtar. Këtu në Llogara në frontin e parkut të Llogarasë, ku zjarri kërcënon një nga mushkëritë më të rëndësishme të Shqipërisë, shumë trupa kanë punuar atje, shumë dedikim, shumë prej tyre më kanë prekur me sakrificën që bëjnë, deri tek një personazh, të cilin e veçoj, ky është prefekti i Vlorës, është një njeri i rrallë, është hero që nuk i takojmë çdo ditë. Dje e ka kaluar natën në majën e Karaburunit së bashku me forcat e ushtrisë. Ka sakrifikuar, ka kaluar natën në 1300 metra lartësi duke luftuar me flakët së bashku me efektivët. E falenderoj publikisht. Në Llogara strategjia është ta mbajmë siç e kemi mbajtur këto ditë, deri nesër ku është planifikuar fluturimi i dy helikopterëve të fuqishëm. Ata kanë një kapacitet shumë më të madh. Besoj se sapo të futen në funksionim do të kemi lajme të mira. Kemi shumë optimizëm sot, shumë më tepër se sa dje në të njëjtën orë. Kemi njerëzit tanë më të mirë, aty”, tha Peleshi.

Në Gjirokastër po punohet për të eliminuar plotësisht vatrat dhe për të shmangur rindezjen e tyre. Situatë serioze paraqitet në Mashkullorë, ku Peleshi i bëri thirrje Policisë së Shtetit që të mos mendohet dy herë për evakuimin e qytetarëve nëse janë në rrezik.

Ministri tha se duhet të ndëshkohen “pa mëshirë” të gjithë ata që vejnë zjarret me qëllim. Në shumë raste këta persona janë të identifikuar.

/a.r