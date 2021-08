Partia Demokratike, kryetari i saj Lulzim Basha, pas zgjedhjeve të 25 prillit paralajmëroi se në shtator do të fillonte lufta, pra beteja e tij me qeverinë pas masakrës zgjedhore.

Basha tha se votat ishin vjedhur, votat ishin manipuluar, ishin blerë, procesi ishte skandaloz i një masakre elektorale, prandaj në shtator do të fillonte ajo që do të quhej ‘luftë’ me qeverinë, beteja të ashpra kundër Edi Ramës për të rrëzuar sa më parë qeverinë, dhe të tjera fjalë boshe që Basha i përsërtit shpesh në retorikën e tij.

Në fakt shtatori erdhi. Dje mblodhi Këshillin Kombëtar dhe ndryshoi 180 gradë. Nga nje luftë me qeverinë, dje tha se me Ramën do të bashkëpunonte për Reformën Kushtetuese e cila do të përfshinte ndarjen territoriale, Reformën Zgjedhore, dhe sipas informacioneve që qarkullojnë në media, pse jo dhe ndërhyrjen në Reformën në Drejtësi.

Pra nga një betejë që do të përballej me Ramën, tani betejën me Ramën do ta kemi me marrëveshje në Parlament dhe një bashkëqeverisje me ministra, apo një bashkëqeverisje me Parlamentin nëpërmjet reformave të ndryshme dhe bashkëpunimit të qeverisë me opozitën.

Por sot ndodhi një fenomen tjetër. Nga luftë ndaj Edi Ramës duke qenë se me këtë të fundit do të bashkëpunohet, do bëhen reforma me ‘njëriun me të cilin s’mund të ketë zgjedhje’, me \kryeministrin e krimit’ e të tjera si këto, do të fillojë lufta me Sali Berishën.

Luzim Basha harroi Edi Ramën dhe filloi luftën me Saliun!

Për këtë ka shfrytëzuar sekretaren e tij të re e cila edhe pse pa asnjë kontribut në Partinë Demokratike, një nga njerëzit që në daljet e fundit televizive e ka masakruar Lulzim Bashën, Jonila Godole duke theksuar se duhet të jepte dorëheqjen, që duhet të ikte, që ishte njeriu që kish zvogëluar PD, që e kish bërë Partinë Demokratike më të pabesueshme e të tjera si këto.

Ai emëroi Jonila Godolen sekretare për të përndjekurit, dhe sot menjëherë ka ardhur reagimi i saj e cila ka kërkuar që PD-ja duhet të distancohet nga Sali Berisha.

Qëndrimi i saj është publikuar dhe në gazetën e RD online, pasi ajo e shtypur ka falimentuar për shkak të ‘shitjes së madhe’ të gazetës.

Kjo ka sjellë reagimin e qindra demokratëve të cilët kanë theksuar se Basha tashmë nuk e ka luftën me Ramën por e ka me Saliun.

Duket qartazi në fakt, as nuk ka më dyshime dhe për njerëzit që ishin më dyshues se çfarë do të bëntë Lulzim Basha.

Tani gjithçka ai ka filluar ta futë nën kontroll, ka marrë gati 70% të kryesisë. Degët i kontrollon në mënyrë të përkryer. Ka nën kontroll Këshillin Kombëtar dhe gjithë organizatat partnere apo strukturat lokale. Dhe menjëherë ka nxjerrë në sulm ndaj Sali Berishës Jonila Godolen.

Qartazi duket, pa mëdyshje, në vjeshtë ne prisnim të kishim një betejë, një luftë të Lulzim Bashës me qeverinë e cila do ta tregonte një opozitë më të fortë, një opozitë me të vërtetë, një opozitë më afër qytertarëve, e cila bënte beteja në emër të qytetarëve, por mesaduket nuk do të kemi opozitë kundër Ramës, por do të kemi marrëveshje me Ramën.

Në Parlament do të kemi Reformë Kushtetuese me Edi Ramën, Reformë Zgjedhore me Edi Ramën. Do të kemi Reforma Administrative me Edi Ramën. Institucione që do ti jepen Lulzim Bashës me Edi Ramën dhe beteja mesaduket Lulzim Basha ka vendosur që ta bëjë me Sali Berishën.

Pra edhe njëherë Luli na gënjeu, nga lufta në shtator me Edi Ramën na çoi në lufta në shtator me Saliun./cna.al

/m.j