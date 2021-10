Sapo polaket kane shenuar dhe rezultati eshte zhbllokuar ne Shqipëri-Poloni 0-1. Polakët provokuan tifozerinë kuqezi, kurse keta te fundit po hedhin sende të ndryshme, qe e bene arbitrin te ndërprese ndeshjen.

Përfaqësuesja shqiptare e futbollit luan sot një ndeshje shumë të rëndësishme përballë Polonisë, të vlefshme për kualifikueset e Botërorit 2022. Një fitore ndaj polakëve i hap rrugën Shqipërisë për play-off, duke afruar një hap më shumë me një ëndërr siç është ajo e pjesëmarrjes në Katar 2022.

Si pasojë e mungesave të rëndësishme në rreshtim për shkak dëmtimesh, pezullimesh e COVID, Shqipëria vjen e cunguar dhe me shumë ndryshime në formacion. Trajneri Reja si fillim ka bërë zgjedhjen e pritshme në prapavijë me Veselin në vend të Gjimshitit.

Ndërkohë, në mesfushë është Ramadani që luan në vend të Gjasulës dhe në mënyrë të papritur është Roshi që luan në mesfushë në vend të Bajramit. Në sulm është dyshja Uzuni-Manaj, me Brojën që përfundon përsëri në stolin e rezervave.

SHQIPËRI-POLONI 0-1

77′ Sviderski

MINUTË PAS MINUTE

78’ Ndërpritet ndeshja pasi ka hedhje sendesh në fushë dhe gjyqtarët udhëzojnë skuadrat të shkojnë në dhomat e zhveshjeve.

77’ Vjen goli i Polonisë. Pas një harkimi nga krahu i djathtë, Sviderski godet dhe mposht Berishën.



71’ Gabon Bare në prapavijë dhe i dhuron topin kundërshtarëve. Pasimi në qendër i Kryçoviak devijohet nga Berisha në mënyrë vendimtare duke evituar një gol të sigurt.



70’ Largohet Buksa, duke i lënë vendin Sviderskit në sulmin polak. Edhe Jozviak largohet për të hyrë në fushë Frankovski.

67’ Jozviak përfiton nga një gabim i Lenjanit në largimin e topit dhe nis një pasim të rrezikshëm në qendër. Hysaj largon sferën ndërsa Reja nuk kursehet kundër Lenjanit për atë gabim.

65’ Në fushë hyn Lenjani në vend të Trashit.

64’ Pas një faulli kundër Brojës, gjyqtari ndëshkon me të verdhë për protesta zëvendëstrajnerin e kuqezinjve, Serxhio Porrini.

59’ Kumbulla kontrollon një tjetër sulm të Levandovskit dhe fiton faull. Duartrokitje edhe për mbrojtësin.

58’ Reja hedh në lojë ”xholin” Broja duke larguar Uzunin nga fusha.

53’ Harkimi u radhës i Roshit nga e djathta, as Manaj e as Uzuni nuk arrijnë të godasin topin me kokë.

50’ Karton i verdhë edhe për Bednarek pas faullit ndaj Ramadanit.

48’ Ndëshkohet me të verdhë Hysaj për një faull në sulm. Duket i tepruar vendimi i gjyqtarit Turpin.

47’ Kumbulla mbyll një iniciativë të mirë të Levandovskit nga e majta e pastaj e shoqëron derisa sulmuesi lëshon topin në anësore. Duartrokitje nga publiku.

46’ Pjesa e dytë nis me një zëvendësim te polakët, pasi Klish i zë vendin Moder në rreshtimin e skuadrës mike.