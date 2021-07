Deputeti i zgjedhur i PD per qarkun e Dibres, Kreshnik Çollaku i është bashkuar kritikave në adresë të kreut demokrat Lulzim Basha për bashkëpunim të fshehtë me mazhorancën, pasivitet në të bërit opozitë apo marrëveshje me të ashtuquajturit prej tij si oligarkë.

Teksa kryetarja e LRI-së Elbasan Anisa Bahiti, njëkohësisht ish kandidate për deputete ka adresuar kritika ndaj Bashës, Çollaku i është bashkuar duke konfirmuar qëndrimin e saj.

Madje teksa Bahiti ka nenvizuar se opozita eshte ne nje pushim te thelle, dhe shyqyr qe jane eksponentet e mazhorances, Erion Brace e Petro Koçi si dhe ish kryeministri Sali Berisha, sigurisht qe deputeti i zgjedhur i PD e ka pelqyer nje koment te tille.

Postimi i plote:

Pushteti konsumon atë që nuk e ka atë”.