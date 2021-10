Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri i është përgjigjur numrit dy të PD Gazment Bardhi pasi ky i fundit e akuzoi për udhëtimet jashtë vendit me me Mirel Mërtirin e inceneratorëve, si dhe posedimin e një shtëpie sekrete në Maltë.

Gjiknuri shprehet se ka autorizuar ngritjen e një padie për shifje nga Bardhit. Ai thotë se nga 17 datat e pretenduara nga PD për lëvizje jashtë vendit, 14 prej tyre rezultojnë të pavërteta. Gjiknuri i kërkon Bardhit të gjejë avokatin për mbrojtjen në gjykatë dhe i kujton sfidën se në rast se vërtetohet ajo që thotë ai të bëjë gati dorëheqjen.

“Shpërthimet e pakontrolluara të Gazit të Lulit faktojnë situatën e emergjencës dhe panikut që ka përfshirë lidershipin zyrtar të Partisë Demokratike. Efektin ndotës të të tillë Gazrave nuk ka incenerator as impiant që ta marrë përsipër ta trajtojë. Për të gjitha deklarimet e djeshme, të përsëritura dhe ditën e sotme, kam autorizuar dorëzimin e padisë për shpifje ndaj Gazit të Lulit. Për hir të transparencës ndaj opinionit publik, ju drejtova zyrtarisht autoriteteve përgjegjëse dhe nga 17 datat e pretenduara nga PD si lëvizje të miat jashtë vendit, sipas sistemit TIMS 14 rezultojnë të pavërteta.

Tre data që përkojnë me udhëtime të miat janë krejt rastësore e pa asnjë lidhje me personat në fjale: përkatësisht dy janë vizita zyrtare në detyrën e ministrit dhe një udhëtim me automjet me familjen time. Asnjë udhëtim charter. Të gjitha në linjat e zakonshme të fluturimit. Nën presionin e “Foltores”, duket qartë se Gazi i Lulit dhe Luli i Gazit e kanë nxjerrë në shitje partinë si shpifësa me pagesë, gjobvënësa ekonomik e politik, duke ju vetofruar blerësit më të parë. Gaztori i Lulit të gjejë avokatin dhe bëjë gati mbrojtjen në gjykatë! Siç e sfidova dje publikisht në Kuvend, hapi i dytë, të bëjë gati heqjen dorë nga mandati si shenjë reflektimi për budalliqet me pagesë që nxjerr nga goja!”, shkruan Gjiknuri.

g.kosovari