Shpallja ‘non grata’/ Ironia e Berishës: PD mbajti qëndrimin e duhur. Takimet Basha-Yuri Kim? Nuk i ndjek fare

Ish-kryeministri Sali Berisha ka vlerësuar qëndrimin zyrtar të PD-së në lidhje me shpalljen ‘non grata’ të tij nga SHBA.

Në një intervistë në Euronews Albania, Berisha tha se PD ka kërkuar transparencë në raport me akuzat që i janë ngritur atij në argumentimin që DASH ka bërë në shpalljen “non grata”.

“Mendoj se PD ka mbajtur qëndrimin që duhej të mbahej, ka kërkuar transparencë, që PD të konsolidojë apo të marrë qëndrim ndaj një personi, apo Sali Berishës, PD duhet të ketë fakte, dokumente dhe prova, jashtë tyre, PD qëndrim tjetër nuk mund të mbajë. Nëse PD do të gjendej para provave, fakteve, dokumenteve për çka Sali Berisha është akuzuar, PD do të bënte gabim historik nëse nuk merrte vendim për përjashtimin e tij nga partia,” – tha Berisha.

Më tej ai ka paralajmëruar kryeministrin Rama se do të përballet me një opozitë të fortë.

Ai tha se Rama ka përdorur çdo tentativë për të eliminuar kundërshtarët politikë, përmes shpifjeve të pafundme.

“Aty do të kem përpara Edi Ramën dhe e garantoj se do të ketë një opozitarizëm, që atij do ti duken lule ato që kanë qenë përpara, sepse ai ka treguar me këtë mënyrë përfundimtare ligësinë e pafundme shpirtërore për të eliminuar kundërshtarët me shpifje dhe mashtrime. Këtë s’e ka bërë njeri, kurrë. Edi Rama vjen në parlament si mynxyrë kombëtare, si autor i fatkeqësive njëra-pas-tjetrës kombëtare”- tha ai.

I pyetur për takimet e Bashës me ambasadoren Yuri Kim, Berisha tha se ajo është e lirë që të takohet duke e gjykuar të arsyeshme takimet me liderin e PD.

“Absolutisht, as nuk i ndjek fare. Ambasadorja është e lirë, të takohet me këtë dojë dhe gjykoj të arsyeshme që të shkojë kushdo që të ftohet. Nuk mund të mbaj as axhendën e ambasadores dhe as të miqve të mi. Unë merrem me problemet e mia”- tha ai.