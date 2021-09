Fax News ka siguruar një intervistë ekskluzive me nusen e xhaxhait dhe të dashurën e Aldi Ramës, të riut që ekzekutoi ditën e djeshme me dy plumba nënkomisarin Saimir Hoxha.

Nusja e xhaxhait mohoi që Aldi Rama të kishte një armë, por ajo shtoi se ai ishte konsumues i hashashit duke thënë se e pinte rregullisht si duhan.

“Ai ka bo krim. Për zotin është gjynah se ka vrarë një njëri. Është marrë me drogë, pikë. Ka qenë arrest shtëpie. Shoqnia e keqe të fut në dhe. I kam thënë Ald të kanë kap mos u merr më më drogë. Nuk ka pas as armë asgjë. Nuk e di si është puan e armës, nuk e kuptoj.

E provova ta telefonaoj por e kishte fikur. Më kanë majt deri në orën 9 të darkës në rajon. Jo jo nuk kishte inat me policinë. Nuk është makina e tij. Ai s’ka makinë fare. Me policinë nuk ka pasur inate. Nuk e di nëse ka qenë nën efekt i narkotikëve. Atë e ka pas. E pinte si me qenë duhan”, tha ajo.

Më e rëndë ishte deklarata e një vajzë të re, e cila u prezantua si e dashura e Aldi Ramës. Ajo deklaroi se në makinë ka qenë një person i katërt, që sipas saj është Xhuljo Vokrri. Familajrët thonë se Xhuljo Vokrri i ka vendosur në kokë pistoletën Aldi Ramës, ndërkohë e dashura pyet si ka mundësi që nuk kapet Xhuljo Vokrri.

“Nuk mundet të vrase dot një mizë jo mo rob. Aldi eshte nje njeri shume i dashur. Xhuljo Vokrri. Si ka mundësi që nuk është kapur akoma. Ka qenë bashkë me ta. Nuk ka pasur inate me kërkend. Si ka mundësi që nuk është kap Xhuljo Vokrri”, u shpreh e dashura.

Gazetari i Fax News, Fatjon Gjinaj ka ndjekur rrjedhjen e ngjarjes nga vendi ku u ekzekutua Saimir Hoxha deri te spitali i Traumës, ku vdiq Aldi Rama . Ai ka arritur të marrë në intervistë edhe me nusen e xhaxhait dhe të dashurën e Aldi Ramës.

“Ajo përmend një emër. Nuk marr përsiper të flas për emrin konkret. Është me precedent penal. Bëhet fjalë për Xhuljo Vokrrin. Ishte insistuese këmbëngulja e dy familjarëve, të cilët ishin të bindur që Xhuljo Vokrri ishte në makinë. Ajo në një sekuesncë thotë se i ka vënë në kokë pistoletën Aldi Ramës. Nuk ka pasur një konfirmim të diçkaje të tillë nga policia”, deklaroi gazetari Gjinaj./m.j