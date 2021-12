Një baba dhe njerka e akuzuar për abuzim mizor, helmim dhe vrasje të djalit gjashtëvjeçar janë shpallur fajtorë nga gjykata.

Emma Tustin, 32, dhe 29-vjeçari Thomas Hughes dolën në gjyq pasi i vogli Arthur Labinjo-Hughes pësoi një dëmtim të trurit duke mos arritur të mbijetojë gjatë së ndodhur në qershor 2020.

Gjatë gjyqit tetë-javor në Gjykatën e Kurorës së Coventry-t, juristët dëgjuan se Tustin kreu sulmin fatal ndërsa ajo kujdesej vetëm për Arthurin.

Ajo supozohet se mori telefonin e saj celular menjëherë më pas për të bërë një fotografi të të riut ndërsa ai po vdiste në korridorin e shtëpisë së saj në Solihull, West Midlands.

Tustin u shpall sot fajtor për vrasje dhe Hughes për vrasje.

Gjyqi dëgjoi një regjistrim audio në të cilin Arthur mund të dëgjohet duke thënë “askush nuk më do mua”, dhe një tjetër në të cilën ai bërtiti “askush nuk do të më ushqejë”.

Videoja e trishtë tregon momentin kur ai u përpoq për të ngritur një jorgan të lehtë dhe u përpoq të qëndronte në këmbë vetëm disa orë para se të vdiste.

Hughes, nga Solihull, akuzohet për vrasje duke nxitur vrasjen, duke përfshirë duke i dërguar një mesazh me tekst Tustinit 18 orë para sulmit fatal, duke i thënë asaj “thjesht përfundoje”.

Prokurorët kanë pretenduar se dyshja kryen një “fushatë mizore” që përbënte “torturë” kundër Arthurit, në të cilën ai ushqehej me forcë me vakte të mbushura me kripë, u mbajt i izoluar në shtëpi, i uritur, i dehidratuar dhe i rrahur në mënyrë rutinore.

/a.r