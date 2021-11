Shkarkohet drejtoresha e Zyrës Vendore të Arsimit Publik në Elbasan, Anila Çota. Në vend të saj në këtë post është emëruar Ermir Çela.

Ky i fundit është pedagog i jashtëm pranë departamentit të Matematikës në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan dhe mbante detyrën e Drejtorit në Gjimnazin “Konstandin Kristoforidhi”.

Bëhet me dije se është paralajmëruar se do nisë vala e shkarkimit të pjesës dërrmuese të drejtorëve të institucioneve dhe të mjaft drejtorive me qëllim rritjen e performancës së punës e mbi të gjitha ofrimin e shërbimeve.

/b.h