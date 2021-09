Jane zbuluar detaje të tjera nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku ka pasur përplasje mes kryedemokratit Lulzim Basha dhe deputetit Flamur Noka.

Burime brenda mbledhjes bëjnë me dije se teksa debati mes tyre ka arritur kulmin, për të qetësuar “gjakrat” ka ndërhyrë nënkryetarja Jorida Tabaku, e cila em sa duket ndjehet ende me dhimbje nga vendimi i SHBA per te shpallur “non grata” ish kreun demokrat Sali Berisha!

Tabaku ka kërkuar që në mbledhje të vijohet e të flitet për Komisionet parlamentare dhe çështje të tjera organizative. Por përgjigje i ka kthyer Basha, i cili ka këmbëngulur që debati të vijojë në prani të të tjerëve, për të dërguar kështu një mesazh për ta.

DEBATI BRENDA SELISË SË PD:

Jorida Tabaku: Mos na përfshini në diskutim ne se jemi shumë të emocionuar dhe me dhimbje nga kjo. Bëjeni debatin në zyrë, e të flasim këtu për komisionet.

Lulzim Basha: Jo, diskutimi do të bëhet këtu!

Flamur Noka: Mos u fshi pas gishtit!

Më pas debati ka vijuar me tone të larta, ku Noka e ka akuzuar Bashën se e ka goditur pas shpinë PD-në, ndërsa ky i fundit është shprehur se Berisha ka qenë shumë në dijeni të informacioneve që kishin mbërritur në zyrën e tij.

