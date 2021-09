Ka nisur me sherre edhe edicioni i radhës i Përputhen. Ada ishte në qendër të vëmendjes puntatën e sotme për shkak të zënkave që pati pothuajse gjatë gjithë kohës me Mikelën në fillim e pastaj me Ritvanën.

Teksa Ada tha se i pëlqejnë njerëzit që e mbajnë veten dhe nuk gjykon njeri, Ritvana iu kthye ashpër duke i thënë:

“Këtu mos bëj si viktimë sepse gjatë audicioneve mua më ke thënë ik bëj hundën dhe buzët se i ke skandal,” tha Ritvana.

“Jo, ty të tha tjetër kush për hundën,” ia ktheu Ada.

“Po më tha por pastaj vazhdove ti, por unë nuk kam probleme me veten, ndjehem shumë mirë me veten,” tha Ritvana.

“Edhe mua më tha të njëjtën gjë, por unë i thashë s’e kemi të gjithë mundësinë, e kjo kapej jo s’ke lekë,” shtoi Mikela.

/a.r