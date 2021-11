Erion Dizdari, anëtar i Kryesisë i PD dega 5 ka rrëzuar kreun e PD Lulzim Basha. Në një reagim për median, ai mohoi të ketë një deklaratë kundër Shehajt për verifikimin e firmave, pasi sipas tij nuk është mbledhur Kryesia dhe Kuvendi i degës për të dalë me një qëndrimtë përbashkët.

Ai thekson më tej se pjesa më e madhe e njësisë 5 ka firmosur për mbajtjen e Kuvendit Kombëtar në 11 dhjetor.

“Më është dukur pa vend deklarata në emër të degës 5 në Tiranë, sepse për këtë deklaratë nuk është mbledhur as Kryesia e vogël dhe as Kuvendi i degës. Deklarata nuk vjen nga dega 5, këtë gjë e di me siguri, shumë pak njerëz janë kundër kësaj nisme.

Pjesa më e madhe e degës së PD 5 kanë firmosur për Kuvendin e datës 11.

Nuk mendoj se Shehaj ka bërë gabim që ka shkuar të verifikojë firmat te Edi Paloka, se kështu rrit besimin se baza është pro lëvizjes. Unë u bëj thirrje deputëve të PD të bëjnë të njëjtën gjë", tha ai.