Ky i fundit, i ka kushtuar disa vargje të ndjera. “Sokol” i ka titulluar ato.

“Sokol!

Të të shikoja, desha sot,

Në ditën kur ti u nise,

Kur tinëz ike nga kjo botë,

Dhe botën qesëndise.

Të të llafosja doja shumë,

Por heshtja jote step

Kjo botë veç gërryen si një lumë,

Ti bardhësisht je mbret.

Ndaj dorën zgjata si gjithnji

Nën plisin që di veç unë,

Mora cigaren që drodhe ti,

…dhe lotët rrodhën lumë.

Mos qesh, mos shih me qesëndi,

Nga dhimbja që ndjej unë,

Është mall, sa mall, o Perëndi,

Që plas, që çan dhe gurë”, shkruan Bode.

Të tjerë kanë zgjedhur që të kujtojnë momentet e fundit që kanë kaluar më Olldashin.

“Bisedat e mbrëmjeve të vona, me Sokolin, pas zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike në 2013, kishin trishtim, reflektim, projeksione për të ardhmen … Midis shumë gjërave të mençura të tij, kujtoj si sot: “- Do të vijë një ditë dhe do të shohim…!”Profecia u bë realitet ! I paharruar kujtimi yt, Kol Olldashi!”, shkruan Igli Cara.

“Tetë vite më parë, në këtë orë, në këtë datë pimë kafen bashkë me dy miq të përbashkët. Kush do e mendonte dhe besonte që kjo ishte kafja e fundit me ty. Sokol Olldashi do mbahet mend gjatë mes demokratëve sepse ai ishte një prej nesh. Në të mirë e në të keq, në sakrifica, protesta, Sokoli ishte ndër të parët. Kështu do e kujtojmë gjithnjë”, shkruan Lefter Gështenja.