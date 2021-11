Newcastle është ende në kërkim të një trajeri të ri, pas shkarkimit të Steve Bruce vetëm pak ditë pasi klubi u ble nga sheikët e Arabisë Saudite, gjetja e një tekniku të ri po rezulton shumë më veshtërisë nga se mendohej.

Pas shumë emra që kanë qarkulluar këto kohë, me refuzime dhe mospëlqime, “qymyrxhinjtë” kanë ngushtuar rrethin e tani kanë vetëm dy emra.

Unai Emery dhe Eddie Howe janë dy alternativat finale që klubi po shqyrton.

Një marrëveshje me Emery do të arrihet nëse Newcastle do të respektojë kushtet personale dhe të afrojë një pagë si ajo që tekniku merrte kur ishin në drejtimin e Arsenal.

Nëse kjo arrihet, Vellarreali do të merrte 6 milionë euro dëmshpërblim.

g.kosovari