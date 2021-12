Shtetet e Bashkuara vendosën të premten sanksione të reja lidhur me të drejtat e njeriut ndaj dhjetëra njerëzve dhe subjekteve të lidhura me Kinën, Mianmarin, Korenë e Veriut dhe Bangladeshin dhe shtuan kompaninë kineze të inteligjencës artificiale SenseTime Group në listën e zezë të investimeve.

Kanadaja dhe Mbretëria e Bashkuar iu bashkuan Shteteve të Bashkuara në vendosjen e sanksioneve në lidhje me abuzimet e të drejtave të njeriut në Mianmar, ndërsa Uashingtoni vendosi gjithashtu sanksionet e para të reja ndaj Koresë së Veriut nën administratën e Presidentit Joe Biden dhe vuri në shënjestër entitetet ushtarake të Mianmarit, në ditën për të Drejtat e Njeriut.

“Veprimet tona sot, veçanërisht ato në partneritet me Mbretërinë e Bashkuar dhe Kanadanë, dërgojnë një mesazh se demokracitë në mbarë botën do të veprojnë kundër atyre që abuzojnë me pushtetin e shtetit për të shkaktuar vuajtje dhe shtypje,” tha zëvendës sekretari i Thesarit Wally Adeyemo në një deklaratë.

Misioni i Koresë së Veriut në Kombet e Bashkuara dhe ambasadat e Kinës, Mianmarit dhe Bangladeshit në Uashington nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.

Presidenti Biden mblodhi mbi 100 udhëheqës botërorë në një samit virtual këtë javë dhe bëri thirrje për forcimin e demokracive në mbarë botën, duke e quajtur mbrojtjen e të drejtave dhe lirive përballë autoritarizmit në rritje si “sfidën më përcaktuese” të epokës sonë. Departamenti amerikan i Thesarit ka ndërmarrë një sërë veprimesh këtë javë ndërsa zhvillohej samiti.

Departamenti i Thesarit shtoi të premten kompaninë kineze të inteligjencës artificiale SenseTime në listën e “kompanive komplekse ushtarako-industriale kineze”, duke e akuzuar atë se ka zhvilluar programe të njohjes së fytyrës që mund të përcaktojnë përkatësinë etnike, me një fokus të veçantë në identifikimin e ujgurëve etnikë./ VOA