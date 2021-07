Naby Keita do ta mbajë mend udhëtimin në një varkë me pedale me shokët e ekipit të Liverpool-it. Mesfushori nga Guinea u besoi atyre dhe vendosi të dilte për shëtitje, edhe pse nuk dinte not.

Por pak kohë pasi kishin nisur lundrimin, shokët filluan që të tundin varkën majtas dhe djathtas dhe madje ta tërhiqnin 26-vjeçarin për ta hedhur në ujë.

Në video Sadio Mane, Matip, Adrian dhe Minamino kënaqen duke vënë në lojë Keita-në, që ka shumë ankth dhe kapet fort pas varkës me pedale.

Në fund gjithçka mbyllet pa asnjë shqetësim, ndërkohë që futbollistët nuk kursyen të qeshurat, me përjashtim të 26-vjeçarit që do ta mbajë mend këtë lundrim anormal.

/a.r