Ish-ambasadorja gjermane Susanne Schutz ëshë rikthyer në vendin tonë, por këtë herë në detyrën e të Ngarkuarës për Rajonin pranë Ministrisë së Jashtme Federale.

Mësohet se Schütz ndodhet në Tiranë me rastin e konsultimeve të përvitshme qeveritare mes Shqipërisë dhe Gjermanis.

Ajo ka pasur edhe një mesazh për procesin e integrimit, por edhe për klasën politike me të cilën i është dashur të punojë më parë. Schutz shprehet se e përshëndet rikthimin e opozitës në Kuvend dhe kërkon bashkëpunimin e saj me qeverinë për reformat.

Mesazhi i plotë:

„Është kënaqësi, që pas periudhës sime si Ambasadore e Gjermanisë në Shqipëri, të ndodhem sërish në Tiranë. Dje dhe sot kam zhvilluar biseda të mira me Kryeministrin Rama, Ministren e Jashtme Xhaçka, me përfaqësues të Partisë Demokratike etj.

Në këtë kontekst mesazhi ynë vazhdon të jetë i qartë: Integrimi i Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian ka rëndësi të madhe për Gjermaninë. Këtë e theksoi edhe njëherë me vizitën e saj në shtator Kancelarja Federale Merkel dhe kjo nuk do të ndryshojë as me Qeverinë e re Federale. Kushtet për nisjen e bisedimeve të anëtarësimit me BE-në Shqipëria i ka përmbushur. Ndaj Qeveria Federale angazhohet me forcë brenda BE-së që bisedimet e anëtarësimit me Shqipërinë, por edhe me Maqedoninë e Veriut të nisin sa më shpejt të jetë e mundur. Po kështu Qeveria Federale mbështet intensifikimin e bashkëpunimit rajonal në kuadër të Procesit të Berlinit, në mënyrë të veçantë jetësimin e Tregut të Përbashkët Rajonal, i cili synon realizimin e transportit të lirë të mallrave, njerëzve, shërbimeve dhe kapitalit në Ballkanin Perëndimor.

Përshëndes kthimin e deputetëve të partive opozitare në parlament. Për vijimin e reformës në drejtësi, për përshtatjen e kodit zgjedhor, por edhe për një sërë projektesh të tjera do të jetë i nevojshëm bashkëpunimi kontruktiv i qeverisë dhe opozitës, në mënyrë që të ecet më tej në rrugën drejt Evropës. Po kështu duhet të vijojnë më tej edhe reforma në administratë, si dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ngritja e strukturave efikase të koordinimit me BE-në është e rëndësishme jo vetëm në kontekstin e bisedimeve të anëtarësimit, por edhe tani, me qëllim intensifikimin e bashkëpunimit si dhe shfrytëzimin efektiv të instrumentave të shumtë që vihen në dispozicion prej BE-së dhe shteteve të saj anëtare.

Gjermania do të vazhdojë të mbështesë dhe plotësojë më tej me projekte dypalëshe punën e Bashkimit Evropian si një partner strategjik, i besueshëm dhe solidar i Shqipërisë. Kam ndërmend këtu në mënyrë të veçantë bashkëpunimin e ngushtë të dy vendeve tona në mbrojtje të klimës dhe mejdisit, në zhvillimin e qendrueshëm të ekonomisë, në zbatimin e reformës në drejtësi, në fushat e kulturës dhe arsimit, por edhe në kuadër të organizatave ndërkombëtare për respektimin e të drejtave të njeriut në mbarë botën.“

/a.r