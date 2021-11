Si sot 80 vite më parë u themelua Partia Komuniste Shqiptare.

Me 8 nëntor 1941, ndonëse Enver Hoxha nuk u zgjidh kryetar i PKSH, ai do të ishte njeriu që do të qeveriste vendin përmbi 45 vite me radhë, si udhëheqës i kësaj partie, të shndërruar në PPSH, dhe shtetit shqiptar komunist.

Por 8 nëntori ka lidhje dhe me një figurë tjetër politike, i cili ka luajtur rolin më të rëndësishëm në jetën politike të pas vitit 1990 dhe që kërkon të rizgjidhet sërish në krye të një pjese të politikës dhe ai është Sali Berisha.

Për Berishen, data 8 nëntor ka një simbolikë të veçantë, pasi i është futur për herë të parë politikës..

Sipas librezës së anëtarësisë të PPSH që ka mbajtur për gati 23 vite me radhë deri në shkurt 1991, kur do të rrëzohej busti i Enver Hoxhës, Sali Berisha është pranuar si anëtar i PPSH pikërisht në datën 8 nëntor të vitit 1968.

Vetem 23 ditë pasi kishte mbushur 24 vjeç, që i bie pasi ka përfunduar universitetin e mjekësisë, dhe eshte akomoduar ne Tirane.

Dhe që të pranoheshe anëtar i PPSH në atë kohë, duhej të kishe një biografi më se të pastër, dhe të kishe qënë një shërbyes i zellshëm i komunizmit dhe te ishe kuptohet kunder imperializmit amerikan dhe revizionizmit sovjetik.

Pranimi në PPSH pikërisht në këtë datë ishte një privilegj i rallë, dhe përzgidheshin njerëzit më të devotshëm, më të përkushtuar, pasi ishte një simbolikë të veçantë dhe numëroheshin me gishtat e duarve të anëtarësuarit në PPSH në këtë ditë.

Devotshmërinë e Berishës e kanë njohur të gjitrhë ata që kanë punuar në fakultetin e mjekësisë, kardio-kirurgji por dhe më tej, aq sa u bë dhe mjek blloku.

Këtë vit, përvjetori i anëtarësimit në PPSH Sali Berishën e gjen në përpjekjen e tij për të ardhur në krye të PD, pas dorëheqjes para tetë vitesh nga humbja përballë Ramës, por dhe si një person të padëshiruar nga SHBA, të cilët e kanë shpallur “Non grata”.

Me sa duket “ëndrra” e atij anti-amerikane me të cilën ka jetuar për 23 vite me radhë në kohën kur ishte anëtar i PPSH, i është “realizuar” nga SHBA tashmë që e ka shpallur “Non grata”./m.j