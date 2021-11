Ish-kryeministri Sali Berisha do të rikthejë foltoren e tij sërish në Tiranë, qytet edhe ku nisi turi i tij i takimeve. Berisha do të takojë neser qytëtarët e Kamzës, në pallatine Kulturës së këtij qyteti.

Kamza dhe Paskuqani janë zona me përkatësi politike historikisht të djathtë dhe padyshim që Berishës do ti rezervohet një pritje e zjarrtë.

Ish-kryeministri po kërkon që të mbledhë në 11 Dhjetor Kuvendin Kombëtar, në të cilin synon që të kalojë për votim shkarkimin e Lulzim Bashës.

Postimi i Berishës:

Njoftim!

Neser diten e marte me daten 2 nentor ne ora 17:00 ne Pallatin e Kultures te Bashkise se Kamzes do mbahet “Foltorja: Per nje Parti Demokratike me te bashkuar, me te forte, me te hapur”.

Ftoj demokratet dhe demokratët e Kamzes dhe Paskuqanit te marrin pjese. Vetem te bashkuar fitojme! sb

/b.h