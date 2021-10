Kina po investon në armë dhe pajisje të avancuara dhe po rishikon strukturën e saj të komandës ushtarake për të modernizuar forcat e saj të armatosura.

Mes sulmeve të përsëritura ajrore pranë Tajvanit dhe raporteve se Kina ka testuar armë hipersonike, bota po i kushton më shumë vëmendje modernizimit të forcave të armatosura të Kinës dhe kërkimit të saj për armë gjithnjë e më të sofistikuara.

Dikur e lavdëruar nga Partia Komuniste sikur të kishte mundur ishkundërshtarët vetëm me “mel dhe pushkë”, Ushtria Çlirimtare Popullore (PLA) tani është rritur në forcën më të madhe luftarake në botë, me më shumë se dy milionë personel aktiv.

Nën presidentin Xi Jinping, Kina është bërë më bindëse diplomatikisht dhe ka treguar një gatishmëri të shtuar për të mbështetur pretendimet e saj për territorin e diskutueshëm me demonstrime të fuqisë së saj ushtarake. Vendet fqinje dhe Shtetet e Bashkuara po e shikojnë situatën nga afër.

“Zërat në rritje që shpallin një alarm për një konflikt të mundshëm kinoamerikan në Detin e Kinës Jugore kanë ardhur kryesisht nga fakti se SHBA tani po e shikon Kinën në mënyrë të barabartë për shkak të ushtrisë së saj në rritje,” tha Yin Dongyu nga Pekini, një ushtarak kinez. Ky është tashmë një tregues mjaft i mirë i fuqisë ushtarake në rritje të Kinës.

Në muajt e fundit, marina amerikane dhe aleatët e tyre diplomatikë kanë lundruar rregullisht në ujërat e Azisë dhe Paqësorit – duke përfshirë Detin e Kinës Jugore dhe ngushticën e Tajvanit – për të certifikuar të drejtat e lundrimit në ujërat ndërkombëtare.

Në tetor, Shtetet e Bashkuara njoftuan AUKUS, një aleancë të re sigurie me Britaninë e Madhe dhe Australinë, e cila do të çojë në blerjen e nëndetëseve me energji bërthamore nga Australia nga Shtetet e Bashkuara.

Uashingtoni ka rritur gjithashtu shitjet e armëve për Tajvanin, i cili po modernizon ushtrinë e tij dhe po zhvillon të ashtuquajturat aftësi luftarake asimetrike për të penguar çdo sulm nga Pekini, të cilin ishulli e konsideron të vetin. Presidentja Tsai Ing-wen konfirmoi raportet e mediave këtë javë se SHBA i kishte ofruar Tajvanit trajnime të specializuara ushtarake për më shumë se një vit.

“Askush nuk mund të thotë pa hezitim nëse Kina dhe SHBA do të hyjnë në një konikt të vërtetë mbi Tajvanin apo Detin e Kinës Jugore, por me rritjen e ushtrisë kineze, askush nuk dëshiron që kjo të ndodhë”, tha Yin. Zgjerimi i shpejtë i Marinës Forcat tokësore të PLA kanë qenë tradicionalisht baza e Kinës për vendosjen e pushtetit në rajon. Kohët e fundit, për shembull, ata morën drejtimin në një mosmarrëveshje me Indinë në kufirin Himalayan të dy vendeve.

Ajo ka më shumë se 915,000 trupa në detyrë aktive, ndërsa Shtetet e Bashkuara, kanë rreth 486,000 trupa aktive, sipas raportit të fundit të Pentagonit mbi fuqinë ushtarake të Kinës. Ushtria gjithashtu furnizoi arsenalin e saj me armë të teknologjisë së lartë. Raketa balistike ndërkontinentale DF-41, për të cilën ekspertët thonë se mund të godasë çdo cep të botës, u prezantua gjatë paradës ushtarake me rastin e Ditës së Shtetit 2019. Por vëmendja e shumicës së njerëzve u tërhoq nga raketa hipersonike DF-17.

Këtë vit, u njoftua se Kina kishte testuar në të vërtetë armë hipersonike dy herë, një herë në korrik dhe një herë në gusht, dhe gjenerali më i lartë amerikan i përshkroi ngjarjet si pothuajse një “moment Sputnik”, duke përmendur lëshimin e një sateliti nga Bashkimi Sovjetik në 1957 për të sinjalizuar udhëheqjen e saj në garën hapësinore. Ndërsa Deti i Kinës Jugore shfaqet si një pikë qendrore, PLA po zhvillon gjithashtu marinën e saj. Kina pretendon pothuajse tërësisht detin mes pretendimeve konkurruese nga Tajvani, Filipinet, Vietnami, Malajzia dhe Brunei.

Marina e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare (PLAN) është tani marina më e madhe në botë, sipas qeverisë kineze, dhe nëndetëset e saj kanë aftësinë për të lëshuar raketa me shkrepje bërthamore. Për të mbështetur marinën, Kina ka gjithashtu një të ashtuquajtur milici detare, të financuar nga qeveria dhe të njohur si “burrat e vegjël blu”, të cilët janë aktivë në Detin e Kinës Jugore, ndërsa këtë vit Pekini autorizoi rojet e saj bregdetare të qëllojnë ndaj anijeve të huaja.

“Forca ushtarake e Kinës është forcuar ndjeshëm nga numri i madh i armëve të reja të shtuara në arsenalin e saj, veçanërisht në forcat e saj detare,” tha Yin. “Atje ushtria e vendit po tregon rritjen më të shpejtë.” Forcat ajrore janë rritur gjithashtu në më të mëdhatë në rajonin e AziPaqësorit dhe e treta më e madhe në botë, me më shumë se 2,500 avionë dhe afërsisht 2,000 avionë luftarakë, sipas një raporti vjetor të Departamentit të Mbrojtjes të SHBA-së të publikuar vitin e kaluar.

Më e rëndësishmja, forcat ajrore tani zotërojnë një flotë avionësh luftarakë stealth, duke përfshirë J-20, aeroplanin më të avancuar të Kinës. Ai u zhvillua dhe u krijua në mënyrë të pavarur për të konkurruar me F-22 amerikan.

Globalisht, Kina po rrit gjithashtu eksportet e armëve në vendet e tjera në zhvillim me qëllimin e zhvillimit të marrëdhënieve më të ngrohta me vendet mike në mes të konkurrencës rajonale. Sipas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimit të Paqes në Stokholm, eksportet kineze të armëve kanë shkuar kryesisht në Pakistan, Bangladesh dhe Algjeri gjatë dekadës së fundit.

Gjatë së njëjtës periudhë, Kina ishte gjithashtu një nga eksportuesit kryesorë në botë të dronëve të armatosur (UAV), ku Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite gjithashtu blenë prej tyre, sipas SIPRI.

“E shihni, një grup dronësh po eksportohen në Gjirin Persik sepse Kongresi i SHBA ka ndaluar shumë vende t’i blejnë ato nga SHBA-ja për shkak të shqetësimeve të të drejtave të njeriut dhe Kina po e plotëson atë boshllëk,” tha Yin. Por arsenali i armëve të Kinës që zë titujt kryesorë dhe rritja ushtarake në dukje e pandalshme, maskon një sistem komandimi të pakuptueshëm, korrupsion endemik dhe pyetje në lidhje me cilësinë e rekrutëve të saj.

Korrupsioni rrjedh kryesisht nga një traditë nepotizmi dhe favorizimi dhe nga mungesa e përgjithshme e mbikëqyrjes, ndërsa rekrutimi vuan sepse pavarësisht disa stimujve, kinezët më të rinj dhe të mirëarsimuar që dëshiron ushtria tërhiqen më shumë nga sektori privat në lulëzim.

Dhe pavarësisht akumulimit të armëve më të avancuara vitet e fundit, PLA ka ende një sasi të madhe pajisjesh të vjetra dhe të vjetruara, një pjesë e të cilave është ndërtuar me teknologji nga ish-Bashkimi Sovjetik, i cili u shemb 30 vjet më parë, thonë analistët. Marina Kineze, për shembull, ka më shumë anije se SHBA (360 anije), por flota përbëhet kryesisht nga anije më të vogla. Ajo ka vetëm dy aeroplanmbajtëse të mëdha, Liaoning dhe Shandong, ndërsa një aeroplanmbajtëse e tretë e tipit 003 është ende në ndërtim e sipër. Shtetet e Bashkuara kanë 11 aeroplanmbajtëse, më së shumti në botë.

Mësoi nga SHBA

Një problem potencialisht më i madh, sipas disa analistëve, është se PLA thjesht i mungon përvoja moderne luftarake.

“Ishte viti 1979 kur Kina u përfshi për herë të fundit në një konflikt të botës reale në Vietnam,” shpjegoi Shi. “Pa luftuar në luftëra reale, disa mund të argumentojnë se (PLA) mund të mos jetë në gjendje të përmbushë pritshmëritë e saj.”

Ushtria po organizon vazhdimisht lloje të ndryshme ushtrimesh që imitojnë skenarë të botës reale. Një stërvitje e tillë ishte ajo me avionë që patrullonin hapësirën ajrore midis Kinës dhe Tajvanit. Ushtrimet u kryen në të njëjtën kohë në provincën e Fujina – pjesë e kontinentit përballë Tajvanit. Sigurisht, këto ushtrime janë një demonstrim i fuqisë së Kinës që po rritet më shumë në pikëpamjet e saj se Tajvani është pjesë e Kinës.

Presidenti Xi mbështet fuqishëm zhvillimin e ushtrisë kineze dhe tashmë ka marrë disa vendime që duhet të forcojnë këtë organizëm vital.

Shumë vende e konsiderojnë Kinën të rrezikshme dhe një prej tyre janë Shtetet e Bashkuara. Një përparim dhe modernizim i tillë i ushtrisë kineze i detyron ata, ndoshta me ngurrim, t’i bashkohen garës për të modernizuar dhe avancuar ushtrinë e tyre.

Ndërsa Kina bëhet më e zhurmshme kur bëhet fjalë për dëshirën e saj për të fituar territoret që pretendon se i përkasin, dhe për t’u armatosur në të njëjtën kohë, kam frikë se gara e armëve do të vazhdojë për një kohë të gjatë, thotë Yin Dongyu.(Tesheshi)

/b.h