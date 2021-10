Ndërsa çmimet e energjisë fluturojnë gjithnjë e më lart, rreziqet për rimëkëmbjen ekonomike po shtohen dhe rritja mund të jetë më e ngadaltë nga sa parashikohej, shkruan Patti Domm për CNBC. Një “stuhi” e përsosur e mungesave të energjisë dhe kërkesës së lartë e ka bërë opinionin të pasigurt për çmimet e energjisë në nivel global.

Disa analistë thonë se një dimër i ftohtë mund t’i përkeqësojë edhe më shumë problemet. Çmimet e energjisë po rriten dhe ekonomia tashmë po ndjen pjesën më të lartë të kostove të karburantit, edhe pse është larg nga ngecja. Ekziston një rastësi e pazakontë e çmimeve shumë më të larta të naftës, gazit natyror dhe qymyrit, të kombinuara me çmimet e mallrave të tjerë në rritje dhe ndërprerje të zinxhirit të furnizimit.

Pyetja që shtrohet është nëse ekonomia do të hyjë në një kthesë serioze apo edhe në një recesion. Tani për tani, ekonomistët thonë se kërcimi i çmimeve do të ketë pasoja ekonomike, me kosto më të larta të energjisë, veçanërisht në vende si Evropa, ku çmimet e gazit natyror janë rritur në qiell. “Nafta ka të ngjarë të mbetet nën presion dhe brenda disa muajsh rreth 600 000 deri në 800 000 fuçi në ditë mund të përdoren si zëvendësim i gazit natyror në Evropë dhe Azi, ku furnizimet janë të pakta”, tha Daniel Yergin, zëvendëspresident i IHS Markit. “Nafta mund të jetë zëvendësuese për prodhimin e energjisë elektrike edhe në disa prodhime”, paralajmëroi Yergin. “Citigroup” parashikon një bum të çmimeve në dimër, me çmimet e gazit natyror në Evropë që priten të jenë mesatarisht mbi 30 dollarë për një milion njësi termike britanike në tremujorin e katërt dhe mbi 32 dollarë në Azi.

“Ne kemi një rritje të energjisë që do të jetë një zvarritje në rritjen e tremujorit të katërt,” tha kryekonomisti i JPMorgan Bruce Kasman. “Nuk është në atë pikë ku ne paralajmërojmë për recesionin, por është në pikën ku duhet të shqetësoheni që kjo të dëmtojë rritjen në një mënyrë materiale”, shtoi ai.

Megjithatë, ekonomistët thonë se rritja e çmimeve të energjisë do të duhej të ishte më e mprehtë dhe shumë më e gjatë për të shkaktuar një recesion. Sipas tyre, edhe pse pjesa e kostove të energjisë është më e larta në gati një dekadë, në baza vjetore është ende 5,2 për qind e PBB-së deri më tani në 2021 dhe ky nuk është ende një nivel i rrezikshëm.