Zv/kryeministri Arben Ahmetaj ka komentuar vendimin e Autoritetit të Konkurrencës për të mos gjobitur asnjë kompani mielli, e cila rriti çmimin dhe si pasojë u rrit edhe çmimi i bukës.

Në një konferencë për gazetarët, Ahmetaj u shpreh se respekton vendimin e Autoritetit të Konkurrencës dhe si një ent i pavarur, numri dy i qeverisë u shpreh se investigimi është bërë i thellë.

“Unë kam besim tek autoriteti i konkurrencës, ata janë profesionistë kështu qe edhe si një ent i pavarur e respektoj vendimin e tyre. Sa më përket mua, vendimi që ata kanë votuar që nuk ka monopol në tregun e miellit dhe që nuk ka marrëveshje horizontale, siç referohet teknikisht në këto raste, praktikisht i besoj që janë bërë një investigim të thellë. Dhe kanë votuar më përgjegjshmëri institucionale, qytetarë dhe profesionale”, tha Ahmetaj.

VENDIMI I KOMISIONIT TE KONKURRENCES

Komisioni i Konkurrencës vendosi të mos gjobisë kompanitë e miellit. Në mbledhjen e zhvilluar një ditë më parë, vetëm 2 nga anëtarët e Komisionit vendosën pro ndëshkimit me gjobë të këtyre ndërmarrjeve, tre të tjerët votuan kundër.

Në këto kushte, rritja abuzive e çmimit të miellit, që solli për pasojë edhe shtrenjtimin e bukës, kaloi edhe kësaj here pa penalitete. “Në mbledhjen që u zhvillua dje, lidhur me vendimin ‘Për vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve ‘AgroBlend SHPK’, ‘Miell Tirana SHA’, ‘Bloja SHA’ dhe ‘Atlas Mills SHPK’ për moszbatimin e detyrimeve të përcaktuara me VKK nr. 700, datë 24.07.2020’, në një votim 2 pro dhe 3 kundër, nuk miratoi propozimin e Sekretariatit për vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve që operojnë në tregun e importit të grurit, importit, prodhimit dhe tregtimit të miellit. Dy prej anëtarëve të këtij komisioni, Juliana Latifi dhe Eduard Ypi, votuan pro ndëshkimit me gjoba të këtyre ndërmarrjeve, ndërkohë që Leida Matja, Adriana Berberi si dhe Denar Biba votuan kundër kësaj mase administrative”.

g.kosovari