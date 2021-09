“Mjafton që të marrim këtë tregues dhe ta krahasojmë me vendet e BE, dhe ata e kanë sa 1/3 e Shqipërisë, që do të thotë se në vendet e tjera diskutohet për shpenzime për produkte që rrisin në mënyrë të ndjeshme mirëqenien, ndërsa tek ne pjesa dërrmuese e buxhetit familjar shkon për ushqime”, pohon eksperti i ekonomisë Klodian Muço.

Çmimet e larta të produkteve bazike janë shkaku kryesor, për peshën e madhe që mbartin ushqimet në buxhetin familjar. Ndërsa eksperti sqaron disa nga shkaqet që po sjellin shtrenjtimin e produkteve.