Në një konferencë për mediat, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko foli mbi skenarët e mundshëm të rritjes së inflacionit dhe politikat që do të ndërmarrë institucioni që ai drejton.

Sejko tha se momentalisht në Shqipëri është rritur vetëm çmimi i naftës dhe i bukës, ndërsa ka pritshmëri për rritje në tremujorin e tretë të vitit. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë bëri me dije se Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën e interesit. Ai shtoi se nëse do të kemi një rritje të inflacionit mbi parashikimet atëherë do të reagohet me rritje të normës së interesit.

“Këshilli Mbikëqyrës i BSH vlerësoi se qëndrimi aktual i politikë s monetare mbetet i përshtatshëm. Rrjedhimisht Këshilli Mbikëqyrës vendosi të lërë të pandryshuar normë n bazë të interesit në nivelin 0, 5 për qind, gjithashtu të lërë të pandryshuara normat e interesit te kredive një ditore, në nivelet e 0,1 dhe 0,9 për qind”, tha Sejko.

“Rritja e çmimeve vjen si pasojë e inflacionit të importuar nga tregjet ndërkombëtare. Është rritur nafta, gazi dhe energjia veçanërisht në Eurozonë. Gjithësesi në tregun e brendshëm, me përjashtim të rritjes së çmimit të naftës dhe bukës nuk kemi parë rritje të çmimeve. Pritshmëria është për tremujorin e fundit të këtij viti dhe tremujorin e parë të vitit të ardhshëm. Në dimër nevoja për energji dhe gaz do jetë më e lartë. Gjithësesi është për tu parë si do reagojnë tregjet. BSH do monitorojë situatën dhe do të shohë si do të reflektohet kjo në inflacion. Nëse inflacioni bazë, pra i brendshëm do rritet më shpejt se parashikimet, ne do reagojmë. Do kalojmë në politikën monetare shtrënguese, pra me rritje të normës së interesit”, vlerësoi guvernatori i Bankës së Shqipërisë.

Sejko u shpreh se rritja ekonomike shënoi nivelin 17.9 për qind në tremujorin e dytë të këtij viti, ndërsa shtoi se ekonomia shqiptare tanimë ka rikuperuar tërësisht humbjet e shkaktuara nga tërmeti dhe pandemia.

“Sipas të dhënave të INSTAT-it rritja ekonomike shënoi nivelin 17.9 për qind në tremujorin e dytë të kë tij viti. Kjo ecuri sugjeron se ekonomia shqiptare ka rekuperuar tërësisht humbjet në aktivitetin ekonomik të shkaktuara nga tërmeti dhe nga pandemia. Analiza e të dhënave të disponuara tregon se rritja e tremujorit të dytë , pasqyron jo vetë m efektin e fortë bazë të rënies ekonomike gjatë tremujorit të dytë të vitit të kaluar, por edhe gjerë sinë dhe forcë n e faktorë ve që kanë ushqyer rritjen në gjysmë n e parë të kë tij viti.

Po ashtu analiza e të dhënave sugjeron për norma të shpejta rritje edhe gjatë tremujorit të tretë, por edhe gjatë gjysmës së dytë të kë tij viti. Rritja e aktivitit ekonomik shfaqet në bazë të gjerë. Në terma të kërkesës agregate ajo pasqyroi zgjerimin e konsumit dhe të investimeve private, rritjen e shpenzimeve buxhetore, si dhe zgjerimin e eksporteve të mallrave dhe shpenzimeve. Në terma sektorialë , kjo rritje pasqyroi zgjerimin e aktivitetit ndërtues, industrial dhe të shërbimeve. Punësimi u rrit me 1.1 për qind gjatë tremujorit të dytë, ndërsa shkalla e papunësisë zbriti në nivelin e 11.6 për qind“, u shpreh ai./m.j