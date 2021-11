Në 24 orët e fundit në vendin tonë janë regjistruar 230 rase të reja me koronavrus nga 1961 testime të kryera.

Fatkeqësisht, 11 qytetarë nuk e kanë fituar betejën me koronavirusin gjatë këtyre 24 orëve. Ajo çka vihet re është rritja e numrit të vdekjeve krahasuar me ditët e fundit. Krahasuar me dje, kemi 6 viktima më shumë.

Më konkretisht bëhet fjalë për një qytetar 51 vjeç nga Kruja, një qytetar 67 vjeç nga Vlora, një qytetar 69 vjeç nga Tirana, dy qytetarë nga 70 vjeç nga Pogradeci dhe Lushnja, një qytetar 73 vjeç nga Gramshi, dy qytetarë nga 74 vjeç nga Kavaja dhe Berati, dy qytetarë 78 vjeç nga Durrësi dhe Korça, një qytetar 79 vjeç nga Fieri.

Sakaq, në të gjithë vendin mësohet se janë aktualisht 8,012 raste aktive me koronavirus. Ndërsa 266 qytetarë janë shëruar nga koronavirusi gjatë 24 orëve të fundit. Ministria e Shëndetësisë njofton se në spitalet COVID po marrin trajtim 176 pacientë, nga të cilët 15 janë në gjendje më të rënduar.

Sa i përket infektimeve, rastet e reja u regjistruan në këto bashki;

124 në Tiranë, 25 në Berat, 10 në Fier, 8 në Vlorë, Sarandë, 6 në Lushnje, 5 në Gjirokastër, 4 në Kurbin, Durrës, Kavajë, Dimal, 3 në Krujë, Mat, Këlcyrë, 2 në Mallakastër, Delvinë, Përmet, Kolonjë, Gramsh, 1 në Kukës, Has, Lezhë, Dibër, Bulqizë, Roskovec, Tepelenë, Memaliaj, Skrapar.

Njoftimi nga Ministria e Shëndetësisë

Statistika (08 Nëntor 2021)

Raste të reja ditore 230

Të shëruar në 24 orë 266

Të shtruar në spitale 176

Humbje jete në 24 orë 11

Testime ditore 1961

Testime totale 1,330,611

Raste pozitive 189,355

Raste të shëruara 178,377

Raste Aktive 8012

Humbje jete 2,966

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 4,257

Fier 817

Shkodër 467

Durrës 430

Vlorë 446

Gjirokastër 371

Elbasan 343

Berat 306

Korçë 219

Lezhë 172

Kukës 99

Dibër 85

