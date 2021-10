Tensionet mes Kinës dhe Tajvanit kanë arritur në ekstreme. Pas provokimeve Kineze mbi hapësirën territoriale te Tajvanit me avionë luftarakë, dy shtetet po shkëmbejnë në distancë akuza dhe kundërakuza.

Presidenti kinez është zotuar para popullit se do te ribashkoje Tajvanin me Kinën duke mos përjashtuar as përdorimin e forcës. Kjo deklaratë ka sjellë kundër reagimin e presidentes se Tajvanit se cila tha se nuk do t’i nënshtrohet presionit nga Kina dhe do të vazhdojë mënyrën e saj të ushtrimit të pushtetit demokratik.

Tajvani e konsideron veten shtet sovran, por Kina e sheh si provincë të shkëputur. Presidentja Tsai tha se Tajvani e ka “demokracinë linjë të parë të mbrojtjes”.

Ky ishull, sipas saj, nuk mund të detyrohet që të shkojë në “rrugën që Kina ka vendosur”, për të cilën ajo tha se nuk ofron liri, demokraci apo sovranitet. Tajvani nuk do të “veprojë me nxitim”, por do të forcojë mbrojtjen e tij, tha ajo.

Presidentja ripërsëriti ofertën për bisedime me liderët kinezë në mënyrë të barabartë, një ofertë të cilën Pekini – që e cilëson presidenten aktuale Tsain si “separatiste”, e ka refuzuar deri më tani. Tsai u rizgjodh me shumicë votash vitin e kaluar dhe ka premtuar se nuk do t’i nënshtrohet Pekinit.