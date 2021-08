Roskovec/ Një 56-vjeçar përdhunon 20-vjeçaren me aftësi të kufizuara, e reja 7-muajshe shtatzënë

Një ngjarje e rëndë raportohet nga Policia e Roskovecit, ku një 56-vjeçar ka përdhunuar një vajzë të re 20-vjeçare, me aftësi të kufizuara, të cilën e ka lënë shtatzënë.

I arrestuar është shtetasi Petrit Arapi, i cili është fqinj me të renë, dhe që kjo e fundit, siç raporton gazetari Ervis Kuçi për “BalkanWeb”, është në muajin e shtatë të shtatzënisë.

“Po nga këto struktura u bë ndalimi i shtetasit P. A., 56 vjeç, banues në Roskovec për veprën penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona të pazotë për t’u mbrojtur”, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një shtetase 20 vjeçe, e cila është me aftësi të kufizuara dhe nga ekzaminimet rezulton se është shtatzënë”, thuhet në njoftimin e policisë.

Ndërkohë, gjatë aksionit të fundit policia ka arrestuar edhe disa shtetas të tjerë, të cilët akuzohen për vepra të ndryshme penale.

Njoftimi i policisë:

Specialistët e Sektorit të Krimeve të Rënda në DVP Fier ndaluan shtetasin e shpallur në kërkim M. A., 29 vjeç, banues në Panahor, Mallakastër, pasi Gjykata e Shkallës së Parë Fier me vendimin e datës 06.07.2021 ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg” për veprën penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunë për dhënie pasurie”, pasi ka kanosur një shtetase për dhënie pasurie.

Fier/Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Fier arrestuan shtetasin E. D., 41 vjeç, banues në Fier pasi ka ushtruar dhunë ndaj fëmijëve të mitur të bashkëjetueses së tij, 14 dhe 16 vjeç.

Specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor në DVP Fier arrestuan në flagrancë shtetasit L. R., 57 vjeç, K. M., 63 vjeç, G. I., 47 vjeç dhe L. A., 26 vjeç, të katërt banues në Lushnjë, pasi janë kapur nga shërbimet e Policisë Rrugore duke drejtuar automjetet e tyre në gjendje të dehur.

Materialet i kaluan Prokuorisë, për veprime të mëtejshme.