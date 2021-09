Një robot kirurgjik endoskopik, i zhvilluar nga një kompani kineze, ka filluar provat klinike në fushën e gjinekologjisë në spitale, duke shënuar një përparim në industrinë vendase të robotëve kirurgjikalë, shkruan “Xinhua”.

Roboti, i krijuar nga “Edge Medical Robotics Co. Ltd” me bazë në Shenzhen, lejon mjekë të trajnuar posaçërisht të kryejnë procedura me më shumë saktësi dhe kontroll sesa është e mundur me teknikat konvencionale.

Kirurgjia robotike gjithashtu mund të zvogëlojë traumat kirurgjikale dhe të përshpejtojë shërimin e pacientëve.

Provat po kryhen në Spitalin e Përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare të Popullit Kinez (PLA) në Pekin dhe Spitalin e Parë të Anëtarësuar të Universitetit Zhengzhou në provincën Henan të Kinës qendrore.

Wang Jianchen, drejtues i “Edge Medical”, tha se operacioni i ndihmuar nga roboti është një hap i madh përpara në teknologjinë mjekësore.

Robotët kirurgjikë do të përdoren gjerësisht në fusha të tjera, përfshirë kirurgjinë e përgjithshme në të ardhmen.