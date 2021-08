Meteorologu Hakil Osmani është shprehur se temperaturat e ditëve në vijim do të jenë sërish përvëluese. Në një prononcim për Report TV, Osmani tha se dje ka patur një ulje temperaturash, por kjo e diel do të sjellë një rirritje të tyre.

Sipas meteorologut, nuk përjashtohet që në ditët në vijim, të arrijmë sërish temperaturën 40 gradë Celsius, një situatë kjo që mund të sjellë riaktivizimin e vatrave të zjarrit. Ndërsa reshje, Osmani tha se nuk parashikohet të ketë.

“Ditën e premte kemi pasur një rënie të vlerave termike me 6 gradë celsius. Nga 40 gradë, me 34 gradë celsius. Megjithatë kjo fundjavë sjell një rritje më 2-3 gradë celsius, duke për që vlerat të luhaten në 35-36 gradë. Ndërsa vlerat e mëngjesit mbeten të freskëta. Valët e të nxehtit të tërhiqen nga territori shqiptar dhe duke e bërë situatën në ven më të favorshme. Edhe në datën 20 gusht vendi do të mbetet në temperature të larta. Nuk përjashtohen ditë të veçanta që disa lokalitetet të jenë temperaturat edhe afër 40 gradëve. Për sa i përket reshjeve të shiut kjo fundjavë mbetet në prezencën e kthjellimeve dhe nuk pritet të kemi prezencë të reshjeve në territorin shqiptar. Parametri i erës ka ardhur duke u dobësuar, duke bërë kështu që edhe flakët mos të ndihmohen nga parametri i erës. Mbetet me shpejtësi deri në 45 km në det të hapur, ndërsa në tokë shumë më pak. Edhe fundjava do të jetë me parametër ere të dobët. Për ato që do frekuentojnë bregdetin, moti do të jetë shumë i favorshëm,”- tha meteorologu, Hakil Osmani.

/a.r