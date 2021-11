Deputeti i Partisë Demokratike Tomor Alizoti ka reaguar ashpër ndaj deputetit socialist, i cili një ditë më parë uroi festën e Pavarësisë me portretin e Enver Hoxhës.

Alizoti thotë se ky veprim reflekton politikën e ndyrë të 30 viteve të fundit në Shqipëri, ku bijtë e etërve kriminelë gëzuan pushtet ndërsa ata që vuajtën burgjeve enden rrugëve me shijen e një vendi që nuk do dënojë kurrë krimet.

Ndër të tjera, Alizoti thotë se në një vend si Gjermania, nëse do të ishte bërë një deklaratë e tillë, atëherë, deputetit do t’i hiqej imuniteti dhe do të përfundonte në burg.

Postimi i plotë

Akti i turpshëm i deputetit të Partisë Socialiste, i cili feston 29 nëntorin me portretin e Enver Hoxhës, nuk është një rast i veçuar. Ai reflekton politikën e ndyrë të këtyre 30 viteve, ku bijtë e etërve kriminelë gëzuan pushtet e privilegje, ndërsa ata që vuajtën burgjeve enden rrugëve me shijen e cinizmit të një vendi që nuk ka ditur të dënojë krimet e të respektojë vlerat. Ky akt, ashtu si dhe raste të tjerë para tij, reflekton një politikë që ushqehet nga krimet e së shkuarës. Nëse kjo do të ndodhte në Gjermani, shoqëria do çohej në këmbë dhe deputetit do ti hiqej imuniteti e do shkonte në burg. Është në turpin tonë fakti që lejojmë të ndodhin poshtërsi të tilla.

Kujtojmë se ditën e djeshme deputeti socialist Bujar Çela, uroi për festat e Nëntorit kolegët në Komisionin e Sigurisë me një foto të diktatorit Enver Hoxha. Gjest për të cilin nuk u distancua por e mbështeti dhe sot duke vlerësuar figurën e Enver Hoxhës për kontributet e dhëna gjatë viteve të luftës si udhëheqës./m.j