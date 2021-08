Një shpërthimi fortë është raportuar pranë aeroportit të Kabulit. Disa imazhe të publikuar në internet tregojnë disa re të zeza tymi të ngrihen mbi ndërtesa.

Një zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë ka konfirmuar se në zonë ka ndodhur një shpërthim pa dhënë detaje të tjera.

Sipas mediave të huaja dyshohet se bëhet fjalë për një sulm me raketë në një shtëpi, shumë pranë aeroportit ku të enjten u vranë më shumë se 170 persona.

A rocket attack in Kabul a residential house in Khajeh Baghra near Kabul airport. pic.twitter.com/ldXyp7ddXw

— Rabia Sadat (@realRabiaSadat) August 29, 2021