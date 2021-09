Zyra e Prokurorit të Specializuar tha se për disa dëshmitarë ndërkombëtarë, të cilët janë miratuar, është kërkuar që të merren masa mbrojtëse.

Në Dhomën e Specializuar në Hagë, më 14 shtator po mbahet konferenca e shtatë statusore ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.

Zyra e Prokurorit tha se që nga konferenca e fundit statusore ka nxjerr 24 pako me materiale. Dy dëshmitarë ndërkombëtarë janë miratuar dhe janë të njohur. Ndërkaq, për tre dëshmitarë të tjerë ndërkombëtarë po vazhdon procesi i miratimit.

Po ashtu, janë edhe pesë dëshmitarë, për të cilët janë bërë gati dokumentet.

Prokuroria, ka afat që të nxjerrë materialet deri më 27 shtator. Ndërkaq, po ashtu është kërkuar shtyrja e afatit për përkthimin e afateve.

Avokati mbrojtës i Veselit, Ben Emmerson tha se ZPS-së do t’i duhen muaj për të nxjerrë përkthimet e materialeve. Ai tha se në korrik, ishte po ky institucion që kishte thënë se do të nxirrte me kohë të gjitha materialet, por mbrojtja deri më tani ka marrë vetëm 75 për qind të materialeve.

Ai po ashtu tha se mbrojtja po përballet me sjellje joprofesionale të Prokurorisë, pasi ZPS-ja tha se nuk e di saktësisht numrin e materialeve që do të nxjerrë.

Ish-krerët e UÇK-së nuk janë të pranishëm fizikisht në këtë seancë, por të njëjtën po e ndjekin përmes video-lidhjes.

Për çka akuzohen ish-krerët e UÇK-së?

Ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ish-kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ish-anëtarit të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, Rexhep Selimi dhe ish-zëdhënësit të UÇK-së, Jakup Krasniqit rëndojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.

Që nga nëntori i vitit 2020 ata gjenden në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë ndaj tyre.

Sipas aktakuzës, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi dyshohen për veprat penale që kanë të bëjnë me krime lufte: ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme dhe krime kundër njerëzimit: burgosje, akte të tjera çnjerëzore, zhdukje me forcë të personave dhe përndjekje, të cilat, sipas Dhomave të Specializuara, janë kryer midis marsit të vitit 1998 dhe shtatorit 1999.

Krimet pretendohet se janë kryer në disa lokacione të Kosovës dhe në veri të Shqipërisë, përkatësisht në Kukës dhe Cahan.

Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar – që ndryshe njihen edhe si Gjykata Speciale – hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politikë që nga janari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000.

Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës, të vitit 2011, autor i të cilit është senatori zviceran, Dick Marty.

/b.h