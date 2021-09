Kush ka punuar në gazetën “Koha Jonë” këtu e dy dekada më parë apo ka qenë lexues i rregullt i saj, (në kohën kur kjo media rrezonte edhe qeveri), nuk do të surprizohej aspak nga një deklaratë e beftë e dhënë nga Sekretarja e sapoemëruar për të Përndjekurit Politik (me firmën e Lulzim Bashës), Jonila Godole, kundër Sali Berishës.

Jonila Godole bashkë me një tjetër ish-kolege të saj, Mimoza Dervishi, ishin gazetaret femra që deri në vitin ’97 etiketoheshin si dy emrat anti-Berishë kryesisht për shkak të intervistave dhe shkrimeve në ketë gazetë.

Për shumëkënd që njeh sado pak historikun e medias, emërimi i i Godoles nga Basha u mor deri diku si provokim nga ky i fundit për Berishën (ose nga kushdo që ia ka propozuar sa kohë që Godole u shpreh se nuk kishte njohje personale me Bashën), por solli ndërmend edhe fenomenin tjetër “tërhiq e mos këput” të Lulzim Bashës duke emëruar në njërën anë njerëz anti-Berishë dhe në anën tjetër njerëz që kanë bashkëpunuar me këtë të fundit.

Por ky pazëll politik u mbyll shpejt me debatin që shkaktoi intervista e Godoles pa mbushur 24 orë nga emërimi në Këshillin Kombëtar të PD-së, si Sekretare për ish të Përndjekurit Politik.

“Vendimi i z. Berisha është vendim personal i tij. Çdo forcë politike tregon pjekurinë e vet pikërisht në këto lloj momentesh të rëndësishme. Kjo do ta çojë PD përpara ose jo, këto janë kosto që do t’i mbajnë ata. Unë kam thënë që bota ka treguar që dhe personalitete të mëdha, të cilët kanë qenë absolutisht të rëndësishëm për gjithë Evropën, ku kam sjellë në vëmendje rastin e ish-kancelarit gjerman Helmut Kohl, në një moment të caktuar partisë i është dashur të marrë një vendim, që të ndahej prej tij, por duke respektuar kontributin e tij deri në fund”, tha kujdesshëm Godole në një intervistë për News “24”, një dalje kjo krejt spontane dhe aspak e parapërgatitur, për disa që e njohin mirë median se kërkesa për ta marrë atë në interviste u bë nga një ish-koleg i saj po gazetar.

Deklarata e Godoles nuk do të bënte aq zhurmë nëse nuk do të pasqyrohej me një titull (që as “Balkanweb’ nuk e bëri) të publikuar në gazetën zyrtare të PD-së “Rilindja Demokratike”; ”PD duhet të distancohet nga Berisha” .

Kaq mjaftoi për të ngritur një tymnajë të tërë nëse ky ishte një provokim i Bashës (pasi asgjë në këtë media nuk kalon pa filtrin zyrtar të partisë) apo një shkarje vëmendje që sigurisht nuk përtuan ta kujtojnë gjithë mbështetësit e Berishës, përmes komenteve në rrjetet sociale dhe jo vetëm.

E vërteta e asaj që ndodhi vetëm me tre ore publikim në organin zyrtar të PD-së e zorshme të kuptohet.

Por pasojat e atij botimi ishin të qarta.

Botimi u zhduk dhe kryeredaktori i “RD” prej vitesh (qysh në kohën e qeverisë Berisha) Bledi Kasmi bëri një reagim të shkurtër

“Asgjë nuk na lëkund nga besimi se Berisha në funksionet e tij të të bërit shtet dhe opozitar, në të gjithë dimensionin e tij politik mbetet burrë shteti, por fjala e lirë është tjetër, pasqyrimet e saj janë tjetër dhe qëndrimet mbi to krejt tjetër. Mirënjohje të gjithë lexuesve për sugjerimet e tyre”.

Edhe Nebil Çika, kryetar i shoqatës të përndjekurve politikë antikomunistë të Shqipërisë, komentoi në një postim se “Godole nuk ishte pjesë e shtresës së përndjekur politike” dhe se “emërimi i saj nuk kishte lidhje me ata”.

“Është vendim i z. Basha dhe i strukturave të PD. Do të ishte mirë që në një post të tillë të ishte përzgjedhur një i përndjekur politik antikomunistë, pra njëri nga ne, që në PD jemi me shumicë, por kjo nuk ka ndodhur”.

Nuk mjaftoi me kaq.

Në mbrëmje vetë Alfred Rrushaj i emëruar po nga Basha si kryetar i grupit parlamentar dhe nënkryetar i partisë u detyrua të përcjellë një mesazh përmes telefonit për gjithë deputetet dhe sekretarët.

“Mirëmbrëma të gjithëve! Duke ju uruar shumë suksese në detyrën e rëndësishme që ju kemi besuar, kërkoj mirëkuptimin tuja për të mos konfirmuar asnjë dalje mediatike pa koordinuar mesazhin politik për temat që do të diskutohen. Gjithashtu çdo dalje mediatike për çështje politike duhet të realizohet me njoftim paraprak të zyrës së shtypit të PD. Ju falënderoj për mirëkuptimin! Për çdo informacion apo sqarim me shkruani/telefononi tek numri im dhe jo në këtë grup. Gjithë të mirat. Alfred Rrushaj”.

Në gjithë këtë zallumuhi 24 orëshe që Lulzim Basha u përpoq ta mbyllë me vrap dhe gjithë kompleksitet u kuptua vetëm një gjë; Se Basha nuk ka për tu ndarë nga Sali Berisha, se ai nuk është rasti i “vrasjes së babait” . Thjesht dhe vetëm për një arsye; Nuk e ka atë stof… /N.P

/m.j